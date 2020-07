Elettra Lamborghini e Afrojack: Dagospia annuncia la data delle nozze

Elettra Lamborghini e Afrojack, come annunciato lo scorso anno, a breve convoleranno a nozze. La coppia ha preferito non rivelare la data del lieto evento, ma a comunicarla ai fan ci ha pensato Dagospia.

Elettra Lamborghini, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha letteralmente conquistato il pubblico italiano, grazie alla sua simpatia e alle sue canzoni orecchiabili. Per questo motivo i suoi fedeli sostenitori sono curiosi di sapere tutto sulla vita della loro beniamina e in particolar modo sul suo imminente matrimonio con il dj Afrojack.

La coppia però è un po’ restia a parlare della loro vita privata e preferisce mantenere alcuni dettagli al di fuori del dominio pubblico, come ad esempio la data del loro matrimonio. A soddisfare questa curiosità dei fan ci ha pensato il portale Dagospia che ha rivelato quella che sembrerebbe essere la data delle tanto attese nozze.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Elettra Lamborghini: “Pubblicate le foto nere, ma siete i peggio razzisti”

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano il 6 settembre, tra l’altro di recente la cantante ha pubblicato la prima foto con l’abito bianco, e tutto sembrerebbe essere pronto per il lieto evento.

La coppia, almeno per il momento, non ha confermato o smentito tale indiscrezione, ma la cantante in alcune recenti stories aveva confidato che mancava davvero poco al lieto evento.

Elettra Lamborghini | Tonino non era d’accordo con le nozze? Il gossip

Secondo alcune recenti interviste, tra cui quella rilasciata a Vanity Fair, la futura moglie di Afrojack non ha fatto impazzire di gioia suo padre, Tonino Lamborghini, comunicandogli del suo imminente matrimonio.

L’imprenditore non ha nulla contro la relazione tra i due, ma semplicemente avrebbe preferito che sua figlia si prendesse ancora un po’ di tempo prima di fare il grande passo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lamborghini e Giusy Ferreri | Nuovo singolo bocciatissimo (ed Elettra si arrabbia)

Elettra Lamborghini e suo padre Tonino, tra l’altro lei di recente ha ricevuto una strana sorpresa in albergo, però non hanno avuto alcun dissapore in merito a questa scelta. La cantante ci tiene a precisare che il rapporto con suo padre prosegue a gonfie vele e nonostante tutto è contento per lei.

Visualizza questo post su Instagram Classy bicc at @dolcegabbana #MilanoFashionWeek 😋💅🏽 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 16 Lug 2020 alle ore 8:05 PDT

Il matrimonio di Elettra e Afrojack sembra essere uno degli eventi più attesi degli ultimi tempi e siamo sicuri che la cantante condividerà sicuramente qualche scatto con i suoi fedeli sostenitori.