Barbara d’Urso ricorda l’incontro con Can Yaman: “Quel divano …”

Barbara d’Urso ha ricordato ai suoi fedeli sostenitori di quando ha avuto un incontro riavvicinato con Can Yaman: lei, lui e il divano.

Barbara d’Urso è l’unica conduttrice italiana che può vantare di aver avuto all’interno dei suoi programmi uno dei personaggi più amati del momento e sì, stiamo proprio parlando del protagonista maschile di DayDreamer, Can Yaman.

La bella conduttrice partenopea ebbe l’onore di poterlo ospitare a Live Non è la d’Urso, dove galeotto fu l’incontro con Francesca Cipriani, dove i due ebbero un incontro ravvicinato sul divano del programma. Il loro incontro fu all’insegna della sensualità, con la conduttrice che provava a far assaggiare del cioccolato all’attore.

Ora, a distanza di qualche mese da quel momento, Barbara ha voluto ricordarlo sul suo profilo Instagram, mandando letteralmente in delirio i fan dell’attore di DayDreamer che hanno invidiato, e non poco, la conduttrice per quell’incontro con Can.

Barbara d’Urso ha ricordato l’incontro con Can Yaman, lasciando spazio alle fantasie più nascoste degli utenti della rete.

Can Yaman nei pensieri di Barbara d’Urso: sul web scoppia il delirio

Can Yaman, è inutile negarlo, è diventato da qualche tempo a questa parte il sogno proibito di molte italiane, ma Barbara d’Urso, almeno per il momento, è bene precisare, è stata l’unica che ha avuto l’onore e il piacere di poterlo ammirare da vicino e di poterlo intervistare in uno dei suoi programmi di successo.

“A proposito di quel divano …” ha scritto la conduttrice, che ieri ha pianto durante la diretta di Pomeriggio 5, ricordando quel magico e sensuale momento con l’attore turco, facendo sognare le sue fan. Anche se, è bene precisare, che non tutte hanno apprezzato il contenuto postato in rete della conduttrice, stroncando la sua intervista con il bell’attore.

“Eri troppo volgare, lui era imbarazzato” ha scritto una fan di Daydreamer. “Lui non ti si filava di striscio” ha scritto un’altra telespettatrice. Anche se viene spontaneo pensare che in fondo in fondo ci sia anche un briciolo di invidia in queste parole, perché senza dubbio vorrebbero essere al posto di Barbarella nazionale che ha toccato da vicino i muscoli di Can Yaman, che ha sfoggiato orgoglioso in un recente scatto.

C’è anche però chi spera che i due possano tornare a vedersi perché insieme in fondo non stavano così male.

Barbara d’Urso e Can Yaman hanno fatto sognare, ma anche arrabbiare, i fan, ma perché la conduttrice ha voluto ricordare quel momento? Semplice nostalgia o il bellissimo attore turco è pronto a ritornare per una nuova ospitata nel bel paese, visto che la fiction di cui è protagonista è risultata essere un vero e proprio successo?