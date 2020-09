Elettra Lamborghini contro le critiche: alle nozze tamponi per tutti

Elettra Lamborghini si è attirata moltissime critiche per le sue ultime esibizioni, ma per le sue nozze userà la linea dura contro il Coronavirus.

Fin dal principio della pandemia di Coronavirus in Italia Elettra Lamborghini si è trovata al centro delle polemiche per i suoi comportamenti considerati imprudenti e soprattutto pericolosi per la salute dei fan.

Mesi fa, infatti, Elettra ha partecipato a uno degli ultimi eventi pubblici in un centro commerciale: nessuna mascherina, assembramento di moltissime persone, moltissime polemiche.

A distanza di tempo Elettra ha purtroppo dato l’impressione di non aver imparato ancora la lezione, e si è esibita a Gallipoli in una discoteca che non ha garantito il rispetto delle misure di sicurezza né per il pubblico né per gli artisti.

Proprio a causa delle polemiche che sono montante in continuazione contro di lei, Elettra ha deciso di essere estremamente prudente nelle settimane che precedono il suo addio al nubilato e soprattutto il suo ricevimento di nozze per il matrimonio con il DJ Afrojack.

Dato che, però, le critiche continuano ad arrivare, Elettra si è infuriata con gli haters.

Elettra Lamborghini: “Alle mie nozze massima prudenza, c’è mia nonna”

Nonostante gli atteggiamenti e l’abbigliamento non esattamente tradizionalisti, Elettra Lamborghini è molto legata alla sua famiglia e, proprio per questo motivo, ha deciso di essere il più prudente possibile per proteggere sua nonna e i suoi parenti dalla possibilità di contagio durante il ricevimento.

Per questo motivo, Elettra ha fatto sapere che tutti gli invitati al suo matrimonio dovranno fare il tampone, e dovranno farlo al massimo tre giorni prima del ricevimento.

Se infatti il tampone venisse fatto troppi giorni prima, si potrebbe verificare lo sfortunato caso per cui una persona con tampone negativo potrebbe contrarre il virus nei giorni successivi e, quindi, presentarsi da positivo ma asintomatico al ricevimento, costituendo un grande pericolo per tutti gli invitati.

Inoltre, la cantante ha fatto sapere che chiederà alla struttura che ospiterà il ricevimento di sottoporre a tampone anche i dipendenti, in maniera da essere certi che il virus non sia entrato in contatto nemmeno con coloro che si occuperanno di servire gli ospiti.

Un procedimento più o meno simile sarà adottato anche durante la festa di addio al nubilato di Elettra, che trascorrerà la tradizionale festa della sposa insieme alle sue amiche. Tutte dovranno fare il test sierologico prima di partecipare ai festeggiamenti e presentarsi con il risultato.

Naturalmente, nelle settimane prima del matrimonio Elettra sta continuando a lavorare: il suo ultimo impegno è stato a Gardaland, per la registrazione di un programma, e anche in quel caso la cantante è stata ferocemente attaccata per il fatto di continuare a muoversi in giro per l’Italia e a partecipare ad eventi pubblici nonostante il pericolo di contagio.

“Che nessuno si permetta di dire niente” ha scritto su Instagram. “Sto registrando un programma, ho avuto per tutto tempo la mascherina. A tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone e non ho fatto foto con nessun fan!”

Inoltre, pochissimo tempo fa Elettra si è sottoposta al tampone e ha pubblicato il risultato su Instagram: “Il Coronavirus vi sta trasformando in serpi” ha commentato amaramente, in riferimento a coloro che non perdono occasione per cercare dei difetti nel suo operato.