Tutto pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini, ma il fantasma dei suoi problemi di salute torna a spaventare la sposa.

Negli scorsi giorni Elettra Lamborghini ha fatto letteralmente di tutto per festeggiare il suo addio al nubilato con una festa memorabile che ha riunito tutti i suoi amici (ma soprattutto le sue amiche) in un clima di allegria e soprattutto di sicurezza.

Dopo le polemiche di cui è stata protagonista all’inizio e durante la pandemia, infatti, Elettra ha deciso di diventare un modello di riferimento per il ritorno alla normalità in tutta sicurezza e ha organizzato un party con moltissime misure di controllo e soprattutto di prevenzione del contagio per i suoi ospiti e per tutto lo staff che ha lavorato alla festa.

Nelle scorse ore Elettra non si è sentita bene e ha dovuto rinunciare a una giornata di lavoro dopo un lunghissimo “trucco e parrucco”: considerando l’attenzione che Elettra ha rivolto alla propria salute nel corso delle ultime settimane era molto improbabile che la cantante si fosse ammalata di Coronavirus, ma comunque i suoi fan sono stati in pensiero.

Proprio a loro Elettra ha dedicato un messaggio nelle stories per spiegare la vera origine dei suoi problemi di salute che, purtroppo, non sono affatto nuovi.

Elettra Lamborghini: come gestirà i suoi problemi di salute prima del matrimonio?

Nella giornata di ieri, 20 Settembre, Elettra aveva trascorso l’ultimo appuntamento romantico con Afrojack, il DJ di origini olandesi di cui presto diventerà la moglie.

I due si sono concessi una cena romantica in un ristorante giapponese e hanno celebrato la loro “ultima cena da fidanzati”, considerando che a causa dei vari impegni non si vedranno più fino al momento di entrare in chiesa per pronunciare i voti.

Appena qualche ora dopo però Elettra ha accusato un malore ed è stata costretta a tornare a casa per una giornata obbligatoria di riposo assoluto.

Consapevole che le sue stories avrebbero potuto generare il panico e qualche diceria infondata sulle sue condizioni di salute, Elettra ha voluto specificare: “Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni che stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece … È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno”

Purtroppo quindi Elettra ha dovuto combattere con un ennesimo episodio di infezione renale. L’ultimo risaliva allo scorso giugno, durante il quale Elettra ha spiegato a suoi follower che avrebbe dovuto evitare per un po’ di praticare l’equitazione, sport amatissimo dalla cantante.

Il motivo di questa necessità risaliva al fatto di avere un’infezione renale che si era manifestata per la prima volta durante la lavorazione di The Voice of Italy, periodo di grande stress per la Lamborghini, che all’epoca era uno dei coach dello show.

A causa dell’alimentazione sregolata relativa allo stress, i suoi reni si affaticarono e svilupparono un’infezione che si manifestò in diversi episodi estremamente dolorosi.

Probabilmente anche stavolta l’alimentazione scorretta è alla base dei nuovi problemi renali di Elettra, dal momento che la twerking queen ha affermato di non aver fatto altro che mangiare piatti dai vari menu proposti per il matrimonio e di aver provato una lunga serie di torte per scegliere la più adatta a celebrare le sue nozze, che si terranno tra una manciata di giorni. E l’abito? È stato scelto da Elettra sotto consiglio di Enzo Miccio, che ha idee molto precise sullo stile sposa 2021.