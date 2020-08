Maschere viso antirughe da preparare a casa facilmente

La pelle va curata e idratata sempre, in particolare modo con l’avanzare dell’età. Scopri come con le maschere antirughe fai da te.

Gli anni passano e la paura rughe vi tormenta? Non dovete aver nessun timore è fisiologico avere qualche ruga, ma ciò non toglie che la pelle del viso vada curata sempre e comunque.

Il viso andrebbe curato sempre ad ogni età, anzi a dirla tutta già all’età di 30-35 anni bisognerebbe utilizzare la crema antirughe.

Con il passar degli anni dopo l’idratazione della pelle diminuisce e non solo si accumulano strati superficiali di cellule morte che rendono il viso spento e disidratato.

Le rughe si noteranno di più, ma potete seguire una beauty routine così da non trascurare il viso. Certo i prodotti di cosmesi non possono fare miracoli, ma possono essere di aiuto. Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche consiglio su come preparare delle maschere viso antirughe in poco tempo e con semplici ingredienti.

Maschere viso antirughe fai da te

Il viso se viene curato periodicamente eseguendo una beauty routine, potrebbe risultare più luminoso e idratato, si possono attenuare i segni dell’invecchiamento.

E’ opportuno seguire periodicamente, senza esagerare, delle maschere viso anti-age, un rituale di bellezza che nessuna donna dovrebbe rinunciare. Si dovrebbe fare almeno una volta la settimana.

La maschera antirughe dopo l’applicazione si deve lasciare agire per un tempo specifico, non solo sul viso ma anche collo e décolleté. Scopriamo come farlo comodamente a casa.

1- Burro di karité e rosa mosqueta: un mix perfetto per la vostra pelle con rughe. Il burro di karitè è conosciuto per le sue proprietà nutrienti, emollienti ed idratanti. Mentre la rosa mosqueta è ricca in vitamina E, con azione antiossidante, un prodotto anti age. Mettete in una terrina 5 g di burro di karité puro e un cucchiaino di olio di rosa mosqueta. Mescolate con una spatolina e applicate con massaggi su tutto il viso, collo e décolleté. Lasciate riposare per circa mezz’ora e poi sciacquate.

2-Avocado: frutto molto conosciuto per le sue proprietà, è ricco in acidi grassi essenziali, perfetto per combattere i segni dell’età. Non solo è anche molto efficace in caso di pelle secca. Mettete in una ciotola la polpa di metà avocado, poi unite 3 cucchiai di olio d’oliva e mescolate, fino a quando non otterrete una consistenza densa e senza grumi. Applicate

sul viso, collo e décolleté, facendo dei massaggi fino a completo assorbimento. Lasciate così per mezz’ora e poi sciacquate.

Cetriolo: un frutto che idrata ed è ricco in vitamine E, non solo ha anche un azione rilassante grazie alle sue proprietà calmanti, infatti viene spesso utilizzato in caso di occhi gonfi e occhiaie.

Mettete in una ciotola la polpa di metà cetriolo, poi preparate un infuso con un cucchiaio di fiori di camomilla. Lasciate raffreddare e unite i pezzetti di cetriolo e mescolate. Frullate e mettete in una terrina e lasciate rassodare per 15 minuti in frigo. Poi applicate sul viso con dei massaggi delicati e lasciate per mezz’ora, poi sciacquate.

Gel di aloe vera: un elisir di bellezza per la cura del corpo, grazie all'azione lenitiva, antisettica e idratante. Non solo è ricca in vitamine, molto utile ed efficace per le pelli mature. Mettete in una ciotolina 20 g di gel di aloe vera, un cucchiaino di miele e olio di cocco. Mescolate e applicate sul viso, collo e décoletté, lasciate agire per 20 minuti e procedete con il risciacquo.

Adesso tocca a voi provare le maschere consigliate per attenuare i segni dell’età.