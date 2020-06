Scopri perchè dovresti buttare del sale nel lavandino

Lo usi per insaporire i tuoi piatti ma forse non sai che gettarlo nel lavandino è un’astuzia intelligente per risolvere un problema comune.

Il sale è l’ingrediente base in tutte le cucine e non solo per esaltare le diverse ricette ma anche per pulire egregiamente fornelli e stoviglie e molto altro. Scopri come pulire casa con il sale | 7 usi geniali.

Questo minerale viene spesso abbinato ad altri ingredienti per essere usato per le faccende domestiche, le nostre nonne lo combinavano con il limone ed ottenevano risultati edificanti, scopri di più in questo articolo: Limone e sale, 11 casi sorprendenti in cui le nonne li usano per pulire.

Se vuoi scoprire l’utilità del sale gettato nel lavandino continua a leggere.

Perchè dovresti gettare il sale nel lavandino?

Il lavandino è il luogo nel quale finisce di tutto, scarti, detersivi e residui vari possono otturarlo o emanare cattivo odore. Puoi evitare di dover chiamare l’ idraulico con questo suggerimento a base di sale quindi tienilo da conto.

Prima di raccontarti come pulire in modo efficace lo scarico del lavandino e i tubi con l’utilizzo del sale, ti ricordiamo che non dovresti mai buttare l’acqua di cottura della pasta nel lavandino.

Come utilizzare il sale per stappare le tubature intasate:

Mescola sale e bicarbonato di sodio

Mischia un quarto di tazza di sale e un quarto di tazza di bicarbonato di sodio e versa il tutto nel lavandino. Poi versa mezza tazza di aceto nel lavandino. Noterai che nello scarico si formerà una schiuma, è la normale reazione chimica che si verifica a seguito della combinazione dei 3 elementi. Non usare il lavandino per circa 15-20 minuti.

Passato questo tempo riscalda in un pentolino dell’acqua e versala nello scarico. Noterai che l’acqua defluirà senza intoppi e che lo scarico non è più intasato.

Puoi utilizzare il sale per molteplici altri utilizzi in casa per esempio è utile per:

Rimuovere le macchie ostinate dalla vasca

La vasca da bagno richiede molta fatica per essere pulita. Su questo sanitario si trovano spesso macchie ostinate di calcare, ruggine e depositi di saponi praticamente impossibili da eliminare. Il sale può essere un valido aiuto in questo caso. Basta mescolare una grande tazza di sale con un pò di trementina fino a formare una pasta omogenea da applicare sulla macchia. Per chi non la conoscesse la tremintina è uno sgrassante usato anche come diluente nel mondo del decoupage. Avvertenze: Indossate guanti e mascherine poichè il composto è irritante, favorite la ventilazione degli ambienti durante la miscelazione. Una volta applicata questa miscela sulle macchie ostinate nella vasca da bagno, lasciate agire il prodotto per qualche minutoe noterete che saranno sparite.

Pulire le macchie di uova sul pavimento

Quando ci cade un uovo ripulire è estremamente difficile per via della consistenza viscida che ha. Per evitare di sprecare tempo e fatica potete usare il sale. Basta cospargerlo sull’uovo per farlo riassorbire e rimuoverlo con scopae paletta.

Rimuovere il grasso sugli utensili da cucina



Il grasso bruciato sulle stoviglie è molto complicato da rimuovere ma non impossibile grazie al sale.Basta miscelare acqua e sale e cospargere il tutto sulla padella. Lasciate agire per 10 minuti, strofinate con una spugna leggermente abrasiva e fatevi sorprendere dal risultato.

Abbassare le fiamme



Quando vi godete il vostro barbecue potrebbe capitare che il grasso della carne che cade sulla brace faccia alzare molto la fiamma. Niente panico. Basta cospargere del sale sulle fiamme. Il sale funge da catalizzatore. Questa tecnica può essere utile anche in caso di incendi o ustioni.

Detergere una spugna

La spugna è un ricettacolo di germi e batteri per questo consigliamo di pulirla spesso. Per igienizzarla potete utilizzare del sale. Basta miscelare due tazze d’acqua e un quarto di tazza di sale in un contenitore, mescolare tutto e lasciare la spugna in infusione nel contenitore per tutta la notte.

Rimuovere incrostazioni sul ferro da stiro



Per rimuovere i depositi sul ferro da stiro, il sale è un alleato perfetto. Cospargi di sale della carta da forno e passa sopra il ferrocaldo in tutte le direzioni. Le macchie ostinate ed incrostate hanno i minuti contati.

