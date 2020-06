Eleonora Boi | Cow-girl negli States: la giornalista esalta i fan – FOTO

Eleonora Boi incanta in America, i primi giorni d’estate per la giornalista sono all’insegna di gite spensierate alla scoperta di posti nuovi. Il look da cow-girl conquista tutti su Instagram.

“Alla scoperta di posti nuovi”, Eleonora Boi inaugura l’estate all’insegna del selvaggio West: non siamo in un film di Sergio Leone, è tutto vero. La giornalista sportiva passa questi primi giorni della bella stagione negli USA, dove soggiorna da qualche tempo con la sua dolce metà Danilo Gallinari (cestista NBA in forza agli Oklahoma City Thunder), all’insegna di nuove scoperte paesaggistiche. La vediamo sognante, scatto dopo scatto su Instagram, tra mare, montagna e pianura: lady Gallinari non si ferma più e menomale. Dopo lo studio intrapreso durante tutto l’inverno e qualche impegno lavorativo a cui ha preso parte dall’America, la celebre sarda si è concessa alcuni istanti di relax.

Trascorre i primi scampoli di vacanza in perfetto stile cow-girl, o forse sarebbe meglio dire “cow-Boi”, con tanto di stivali in pelle rispolverati per l’occasione. Anche se i fan hanno occhi soltanto per le forme generose dell’anchor woman che regala attimi stupendi ai propri affezionati grazie ad un fisico impeccabile che resiste a qualunque fuso orario. Non a caso, Eleonora Boi è impegnata anche con diversi brand di moda: bella penna, ottimo portamento e addirittura un’immancabile presenza scenica. Dentro e fuori gli studi, oltre che in passerella.

Eleonora Boi, vacanze in America: primi giorni d’estate negli USA

Allora non è un caso se i fan rimangono estasiati giorno dopo giorno: la storia degli States abbinata alle curve mozzafiato di lady Gallinari appassionerebbe persino il più posato degli utenti. Pane per gli girovaghi, invece, sono le curiosità che la Boi abbina ad ogni foto che scatta. Magari legate ad una particolarità di un luogo piuttosto che agli aspetti puramente folkloristici. L’appuntamento con Eleonora Boi, sui social, resta il più atteso persino a chilometri di distanza.

Non è solo il percorso ad affascinare, ma è la “guida turistica” che lascia incantati gli affezionati di Instagram che pensano già alle prossime vacanze sperando, chi lo sa, in un incontro casuale con l’ex volto di Sportmediaset. Un tempo trovare l’America per molti italiani significava realizzare i propri sogni, con Eleonora Boi la definizione si è arricchita diventando – per forza di cose – ancor più credibile.

