Eleonora Boi | Relax ai Caraibi con Gallinari. La foto in bikini spiazza i fan

Eleonora Boi, pur mancando da un po’ nei palinsesti sportivi, si conferma essere la giornalista più amata da giovani e non. Lo scatto ai Caraibi in costume incanta i followers.

Eleonora Boi manca nei palinsesti sportivi italiani da qualche tempo, la giornalista ha scelto di prendersi una pausa per andare in America e raggiungere la sua dolce metà, il cestista italiano Danilo Gallinari che gioca in NBA. Attualmente in forza agli Oklahoma City Thunder.

La Boi, comunque, in America c’è andata anche per studiare. Approfondire la propria professione per poi tornare, non si sa quando, nel nostro Paese più formata e pronta a nuove esperienze. Tuttavia, la popolarità dell’ex volto di SportMediaset non scema e, anche lontano dall’Italia, nutre ancora molti affezionati. Saltuariamente è tornata nello Stivale: qualche ospitata in alcune trasmissioni del servizio pubblico, tipo “Quelli che il Calcio”, e altrettante sfilate di moda in cui non ha per niente sfigurato. Anzi.

Eleonora Boi, ai Caraibi con il Gallo: scatto in costume per la giornalista

In molti parlano di Diletta Leotta, ma fra le donne che si occupano di sport, Eleonora Boi è sicuramente fra le più preparate ed anche fra le più belle. A dimostrarlo sono i suoi ultimi scatti su Instagram che incantano i followers: il primo fan, ovviamente, è Danilo Gallinari che commenta ogni posa della fidanzata. L’ultima, in ordine di tempo, in costume ai Caraibi dove la coppia sta trascorrendo un periodo di vacanza.

Il sorriso dell’anchor woman è contagioso, ma anche le forme che si intravedono nel due pezzi arancione lasciano di stucco. Parte del merito va alla dieta che la giornalista sta seguendo, non che fosse mai stata in sovrappeso ma il cambio di vita, residenza e alimentazione ha inciso sul fisico. Tutto rientrato con qualche accortezza in più. Ora, che sul piano alimentare è a posto, può permettersi nuovamente di sorprendere gli affezionati con pose da vamp.

Gallinari dice di non essere geloso, ma la solarità e la bellezza della Boi non passa inosservata. Anche se comincia ad essere annoverata come volto noto, fama incrementata di recente, lei è rimasta genuina e umile. Fa cose da giovane donna in carriera, pronta a rimettersi costantemente in gioco per non precludersi niente. Al lavoro e nel privato. La ragazza sembra serena, proprio come chi la scruta in attesa del prossimo post fotografico, con l’auspicio di rivederla quanto prima nell’etere televisivo.

Visualizza questo post su Instagram #turcsandcaicos #sunnyday #beachvibes Un post condiviso da (@leo_boiboi) in data: 18 Feb 2020 alle ore 7:44 PST

