Eleonora Boi | Il vintage che piace, la foto anni ’50 conquista i fan

Eleonora Boi conquista i fan su Instagram con un tuffo nel passato. La foto anni ’50 ipnotizza i followers, bellezza e fascino prorompente per la giornalista sarda.

Tuffo nel passato per l’ex conduttrice di SportMediaset Eleonora Boi, la celebre ragazza sarda – attualmente in America per seguire la sua dolce metà, il giocatore di basket Danilo Gallinari in forza agli Oklahoma City Thunder in NBA – sente nostalgia di casa e dell’Italia. Come può omaggia il nostro Paese, che non vede ormai da parecchio causa lockdown ma soprattutto per motivi di studio. Infatti la Boi si trova negli USA poiché, dopo l’esperienza a Mediaset, ha scelto di rimettersi in discussione seguendo l’amore e magari cercando di perfezionare il mestiere di anchor woman.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro | Amara confessione su Clizia: “Tutto rema contro di noi”

Nel frattempo, qualche sfilata e altrettante partnership con i più noti brand d’abbigliamento. Oltre alle dirette Instagram, durante la quarantena – quindi non molto tempo fa – con #iorestoacasacasteddu dove intervistava i giocatori del Cagliari. Le suggestioni, però, non sono finite.

Eleonora Boi, il fascino del vintage: la foto anni ’50 irretisce i followers

Infatti, sul profilo Instagram di Eleonora Boi è un continuo sfoggiare costumi, trucchi e outfit all’ultima moda. Recentemente è tornata la voglia di anni ’50, periodo storico particolare per il nostro Paese, che la Boi ha voluto ricordare vestendosi come una ragazza dell’epoca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dakota Johnson | L’attrice di 50 Sfumature racconta la sua depressione

Il risultato, ovviamente, è strabiliante: Eleonora Boi riesce a lasciare il segno sia giornalisticamente che esteticamente, lo sanno bene i followers che non si perdono uno scatto. Tra i più affezionati, naturalmente, anche Danilo Gallinari che non fa mancare mai il proprio apporto e supporto alla giovane. In attesa della prossima avventura professionale, la Boi conquista e incanta la propria fanbase con post ad hoc, il risultato è garantito. Curiosità, fascino e sostanza in una sola persona che, fra novità e nostalgie, sa sempre trovare il giusto compromesso tra ironia e professionalità.

Forse è per questo che manca tanto nel panorama giornalistico televisivo italiano, glielo ricordano sempre gli affezionati nelle stories. Il prossimo passo, dunque, potrebbe essere quello di vederla anche al di fuori dei social. Senza fretta, perchè l’importante – ce l’ha insegnato lei – è seguire il proprio istinto in ciascun ambito della vita. Quello non tradisce mai.

Visualizza questo post su Instagram ’ #rockabilly #eyeliner #redlips #vintage #fifties Un post condiviso da (@leo_boiboi) in data: 13 Mag 2020 alle ore 11:57 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bryan Adams | “Fermo per colpa dei mangiapipistrelli” e il Web insorge