Eleonora Boi | La giornalista cambia look e spiazza i followers – FOTO

Eleonora Boi conquista i suoi affezionati su Instagram con una foto molto particolare. La celebre giornalista italiana incanta con un nuovo look.

Eleonora Boi prosegue la propria convivenza in America con Danilo Gallinari, la giornalista italiana – oltre a vivere la storia d’amore con il cestista degli Oklahoma City Thunder – ne approfitta per studiare e migliorarsi nella propria professione. Fare l’anchor woman, oggi, vuol dire soprattutto carpire segreti non ancora alla portata di molti. L’America, in tal senso, potrebbe rivelarsi una vetrina importante per la celebre sarda che sicuramente – un giorno ancora non stabilito – riporterà le proprie competenze nello Stivale.

Nel frattempo si gode le giornate di inizio giugno: l’estate negli USA è particolare, anche in Italia, del resto. La pandemia da COVID-19 ha riscritto e rimodulato la quotidianità di molti, compresa quella della Boi che, comunque, avendo qualche libertà in più rispetto alle colleghe italiane (alle prese con distanziamento sociale e norme preventive serrate) si gode qualche giornata di sole e coinvolge i suoi fan più affezionati, che la seguono anche all’estero.

Eleonora Boi, nuovo scatto per i fan: il look è inedito

Nell’ultimo post su Instagram appare in camicia a quadri con un décolleté che spicca attraverso una canottiera gialla adagiata sulle forme voluttuose della celebre sarda. Non mancano le battute, una la riporta addirittura lei stessa. Deve avergliela fatta Danilo Gallinari che, prima ancora di essere cestita rinomato, è un battutista provetto: “Truccati – scrive la Boi in didascalia – altrimenti con quella camicia di scambieranno per il manutentore e c’è molto da fare nel palazzo”.

Con un manutentore del genere, per la prima volta, gli inquilini sarebbero felici di avere i lavori in casa. Disordine e polvere compresi, perché la bellezza della Boi vale qualsiasi rischio: persino quello di fare battute al limite del controsenso. Dinnanzi ad uno sguardo del genere il sorriso è secondo solo al fascino che trasmette. Nella terra a stelle e strisce, una star incanta più delle altre. E fortunatamente non sembra nemmeno permalosa, con buona pace dei manutentori. Magari le chiederanno la camicia in prestito.

