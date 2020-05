Eleonora Boi | Sorrisi e pois sotto il sole di Oklahoma City – FOTO

Eleonora Boi si gode la bella stagione in America e conquista i followers con un sorriso. Lo scatto su Instagram è mozzafiato.

L’aveva detto qualche giorno fa a “La Gazzetta dello Sport” Danilo Gallinari: “Ci muoviamo con prudenza, assieme ad Eleonora abbiamo ricominciato a uscire. Anche se in Oklahoma non ci sono mai state restrizioni così severe come quelle vigenti in Italia, rispettavamo ugualmente il protocollo e andavamo soltanto a fare la spesa”.

La situazione, per fortuna, comincia ad essere leggermente – con tutte le cautele del caso – più rassicurante. Quindi Danilo Gallinari ed Eleonora Boi, celebre coppia del jet-set italiano e internazionale (vista la militanza di lui negli Oklahoma City Thunder), riprendono a muoversi con maggiore assiduità per le strade della città. Negli USA la primavera comincia a farsi sentire e, al netto di deprecabili episodi di cronaca che hanno popolato tv, radio e giornali, il sole restituisce qualche speranza sul futuro.

Eleonora Boi, la foto al sole degli States incanta i followers

La spensieratezza – dicono – è più forte di qualunque avversità: crederci o meno dipende da noi. Eleonora Boi ne è convinta, per questo con il suo compagno e l’Italia nel cuore, saltuariamente, regala scatti su Instagram: istanti di vita particolarissimi, immortalati nel giro di pochi secondi, in grado di fermare il tempo con la sola forza della bellezza.

“Spring Time”, scrive Eleonora Boi. La celebre giornalista appare più raggiante che mai con un vestito a pois: “USA life” è uno degli hashtag. Anche se l’America dovrebbe esser più famosa per le stelle e le strisce, ma pure i puntini hanno il suo perché soprattutto se sono su la bella sarda che, outfit dopo outfit, continua a conquistare i followers.

Un contatto diretto con loro attraverso i social per far capire che, nonostante tutto, lei c’è e non dimentica il successo ed il seguito di pubblico e affezionati costruito, coltivato e alimentato nel tempo. La Boi è giovane, ma non più una bambina, e ha le idee chiarissime: tornerà in Italia, prima o poi, nel frattempo la omaggia così. D’altronde, davanti a un sorriso e a delle forme generose, tutto il mondo è paese: Italia e America, improvvisamente sembrano legate da un filo indissolubile rappresentato dal fascino disarmante della sarda capace di conquistare chiunque con la semplicità di uno sguardo.

Visualizza questo post su Instagram #springtime #usalife Un post condiviso da (@leo_boiboi) in data: 27 Mag 2020 alle ore 6:02 PDT

