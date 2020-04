La farina di ceci non si utilizza solo in cucina, si possono preparare maschere viso e detergente per corpo e capelli, scopriamo come.

La farina di ceci, non è solo un semplice alimento che viene utilizzato per la preparazione di diverse ricette, ma un alleato di bellezza.

Infatti viene spesso utilizzata per la preparazione di trattamenti cosmetici e detergenti, sia per la cura dei capelli, viso e corpo. E’ un ingrediente economico e naturale, quindi rispetta l’ambiente.

Noi di CheDonna.it, vogliamo elencarvi i possibili trattamenti di bellezza da preparare a casa per prendervi cura dei capelli, del viso e del corpo.

Farina di ceci: un elisir di bellezza per il corpo

La farina di ceci rappresenta un elisir di bellezza per le donne, si prende cura di tutto dal viso ai capelli, in modo ecologico e naturale. Una valida alternativa ai prodotti che si trovano in commercio che a volte sono troppo costosi. Esaminiamo in dettaglio come utilizzare la farina di ceci per i capelli, viso e corpo.

– Maschera viso purificante: in una ciotolina, aggiungere tre cucchiai di farina di ceci, aggiungete mano mano l’acqua tiepida e mescolate, otterrete così un composto cremoso. Unite al composto omogeneo, un cucchiaino di succo di limone, lasciate riposare per qualche minuto. Applicate la maschera ottenuta sul viso e lasciate riposare per 10 minuti circa, poi risciacquate bene con abbondante acqua tiepida.

–Maschera viso per pelli sensibili: una maschera che si prepara con la farina di ceci e l’acqua alle rose, che dovrà essere naturale e senza ingredienti industriali aggiunti, si può acquistare in erboristeria. In una terrina, mescolate l’acqua di rose alla farina di ceci, dovete ottenere un composto cremoso, che si riesce ad applicare sul viso. Lasciate agire per 10 minuti, poi procedete al risciacquo con acqua tiepida.

–Maschera dall’azione lenitiva: si prepara con la camomilla e la farina di ceci. L’infuso di camomilla, va a sostituire l’acqua che viene normalmente utilizzata per la preparazione della maschera. La camomilla elimina e distendete la pelle del viso, inoltre svolge un effetto lenitivo, molto utile in caso di piccoli arrossamenti o imperfezioni. Iniziate a preparare l’infuso e fatelo raffreddare, poi aggiungete un pò di farina di ceci, dovete ottenere sempre un composto omogeneo e senza grumi, in modo da non graffiare il viso. Applicare sul viso e lasciate agire per 10 minuti, poi risciacquate con acqua tiepida.

In caso di pelle arrossata, basta applicare sulle zone interessate, un composto di due cucchiai di farina di ceci e un pò di succo di cetriolo, mescolate fino ad ottenere un composto cremoso. Applicate sul viso e lasciate agire per dieci minuti e poi risciacquate con acqua tiepida.

-Maschera viso astringente: E’ consigliata per le donne che hanno la pelle mista o grassa, prevede l’aggiunta del limone alla farina di ceci, in una terrina mettete 3 cucchiai di farina di ceci, e il succo di limone e acqua tiepida quanto basta per ottenere un composto omogeneo. Applicate uniformemente sul viso e lasciatela agire per 10 minuti, poi risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

– Scrub esfoliante: La farina di ceci è utile per la preparazione di uno scrub esfoliante viso, in una ciotolina, mettete 3 cucchiai di farina di ceci, di zucchero di canna e di farina di mandorle, poi un cucchiaio di olio di mandorle dolci e l’acqua necessaria per ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Applicare sul viso uniformemente e massaggiare delicatamente, poi sciacquate bene e noterete subito la vostra pelle liscia.

Le mani e il corpo, si possono detergere, utilizzando detergenti preparati con la farina di ceci, ecco come.

In una terrina mettete la farina di ceci, aggiungete l’acqua tiepida man mano, mescolate fino ad ottenere una pastella senza grumi. Potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale per profumare la soluzione, diluito in mezzo cucchiaino di olio vegetale. Applicate il composto sul corpo ed iniziate a fare dei massaggi circolari, la pelle sarà liscia e profumata.

Anche un detergente per mani potete preparare a casa, basta mettere qualche cucchiaino di farina di ceci sulle mani umide, poi strofinate e sciacquate. Noterete le vostre mani morbide e deterse. Per utilizzarlo quotidianamente, basta mettere un barattolino vicino al lavandino, con un cucchiaino così da poterlo prendere facilmente.

Shampoo: ricetta facile

La farina si estrae dai ceci essiccati, quando va a contatto con l’acqua, sprigiona delle saponine naturali. Questo comporta la formazione di uno shampoo che deterge e nutre in profondità i capelli, si prepara facilmente lo shampoo e in poco tempo. In una ciotolina mettete due cucchiai di farina per una lunghezza media di capelli, aggiungete un pò di acqua alla volta e dovrete mescolare bene fino ad ottenere una consistenza simile allo shampoo.

Non dovranno essere presenti i grumi, quindi mescolare bene, applicate su tutta la cute e massaggiate sui capelli umidi, fate agire per pochi minuti. Sciacquate abbondantemente con acqua tiepida e bene, poi procedete alla messa in piega.

E’ importante chiedere sempre il parere di uno specialista prima di eseguire queste maschere viso, perchè possono esserci pelle molto delicate e sensibili, che non rispondono bene ai trattamenti.