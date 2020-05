Federica Nargi | Nuova campagna pubblicitaria, la foto in lingerie

Federica Nargi riprende il proprio lavoro dopo il periodo di lockdown. La nuova campagna pubblicitaria per una nota linea di intimo conquista i fan.

Si ricomincia, ognuno prova a ritrovare quei piccoli e semplici gesti quotidiani che, nel recente passato, dava per scontati e invece ora diventano tutto. Parte di quella speranza di tornare alla normalità è composta dalla ripresa delle diverse, ma egualmente importanti, attività lavorative: non solo estetiste, parrucchieri, pub, bar e ristoranti – ognuno alle prese con le diverse e opportune procedure di sanificazione – ma anche artisti “che ci fanno tanto divertire”, citando il Premier Giuseppe Conte, scrittori e modelle.

Quel novero di mestieri e professioni che badano più all’essenza delle cose rispetto alla concretezza del lavoro manuale: nutrono lo spirito di un pubblico bramoso di nuove emozioni. Cerca di dargliele, con i nuovi mezzi a disposizione, anche Federica Nargi. La modella e showgirl, ex conduttrice di Colorado, è alle prese con le nuove campagne pubblicitarie che riprendono da dove si erano interrotte grazie a diversi shooting e altrettante capillari iniziative di marketing digitale e toutcour.

Federica Nargi, l’ex velina sorprende in intimo

Lady Matri, che della sua bellezza estetica non ne ha mai fatto un vanto estremo, sa che può dare molto in termini di fascino e incisività mediatica. Quindi si presta a collaborare con alcuni fra i più noti brand di intimo: italiani e internazionali non fa differenza, Federica Nargi – davanti a un obiettivo fotografico o televisivo – resta una garanzia.

Miglior testimonianza non poteva essere che la nuova campagna portata avanti con “Intimami”. Il risultato è strabiliante, Federica Nargi riesce ad ammaliare i fan incantandoli nonostante l’usura del tempo. Su Instagram è un tripudio di like e commenti per un successo assicurato fra i followers che non potranno fare a meno di notare i nuovi modelli della collezione correlati alla voluttuosità della Nargi.

La Fase 2 della showgirl è iniziata con il botto, il primo di una lunga serie di progetti ha preso forma perchè, se ripartenza deve essere, tanto vale farlo in grande stile. Possibilità e carisma non mancano a lady Matri, per questo non è nemmeno escluso un suo ritorno in televisione. Il futuro prossimo è ancora tutto da scrivere e progettare, per il momento è sufficiente una piega arruffata e un bottone “ballerino” per conquistare la platea di affezionati che non rinuncia mai ai propri “affetti stabili”. Specialmente in questo periodo storico.

