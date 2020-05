Melissa Satta | Foto da sogno al mare, l’ex velina sorprende i followers

Melissa Satta sogna il mare della Sardegna e fa sognare i fan con uno scatto mozzafiato. La foto in acqua scatena i followers, l’estate con le sue meraviglie è alle porte.

C’è chi non aspetta il bonus vacanze per godersi l’estate. In tempi di pandemia, persino tornare in spiaggia diventa un lusso che non pensavamo di poterci permettere così presto. Le parole del Premier Conte, tuttavia, hanno alimentato le nostre speranze: “Non sarà un’estate in quarantena”, ha detto.

Promessa che sembrerebbe esser stata mantenuta, infatti – con la graduale riapertura di locali e attività in correlazione all’allentamento delle maglie per quanto riguarda la circolazione sul territorio nazionale – sarà possibile tornare a concepire (seppur in maniera diversa rispetto al recente passato) le tanto attese ferie d’agosto.

Melissa Satta, in Sardegna con il cuore: la foto al mare è incantevole

L’estate è uno stato d’animo, ma le vacanze – con relative ferie – restano un diritto. Allora c’è chi, nonostante lo spauracchio del COVID-19, si immagina già al mare – tenendo conto del distanziamento sociale e delle nuove norme di sicurezza e prevenzione in vigore – in costume con le onde che accarezzano il proprio corpo in forma smagliante: Melissa Satta, modella, showgirl ed ex velina non aspetta altro.

La bella 34enne di Boston – cresciuta in provincia di Sassari – non si nasconde e incanta i fan pubblicando una foto: il vero e proprio ritratto dei suoi “sogni” più recenti. Il suo fisico statuario, a pelo d’acqua, nel mare della Sardegna con un costume mozzafiato che ne risalta le forme alimentando le fantasie più disparate: “Dreaming of my Sardinia”, sembra una variante del successo degli Eagles, ma la realtà è che l’armonia più bella l’ha ricreata lei conquistando, ancora una volta, il cuore degli affezionati grazie a qualche attimo di evasione. Un personale del genere lascerebbe di stucco persino i più impudenti.

I sogni di Melissa, in questo momento, rispecchiano i desideri di tutti: sole, mare e una piacevole compagnia con cui prendere la tintarella per lasciare il segno su quest’estate 2020 che ancora deve iniziare e ha già garantito diversi motivi per far parlare di sé. Uno dei quali, senza alcun dubbio, è il nuovo look della Satta: meno mora, leggermente abbronzata – si spera – ma pur sempre voluttuosa e desiderabile. Come un tramonto nella giornata di ferragosto, con il mare che fa da cornice ai sogni migliori, che tornano prepotenti aspettando la prossima onda.

Visualizza questo post su Instagram Dreaming of my Sardinia 🤍 #sardinia Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 24 Mag 2020 alle ore 1:23 PDT

