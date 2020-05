Danilo Gallinari | Il “Gallo” canta d’amore con Eleonora Boi

Danilo Gallinari racconta la Fase 2 della pandemia che sta vivendo in America in compagnia della fidanzata, la giornalista e modella Eleonora Boi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi, una ventata di colore e complicità in questa pandemia: il cestista, che vive negli Stati Uniti D’America militando negli Oklahoma City Thunder, ha trascorso la Fase 1 dell’emergenza Coronavirus insieme alla fidanzata, giornalista e modella Eleonora Boi e ora si appresta a vivere la Fase 2 nello stesso modo con qualche libertà in più. Il COVID-19 a Stelle e Strisce, l’aria che si respira in America durante questo periodo denso di novità e possibili imprevisti prova a raccontarcela il giocatore di basket che ha scelto di raccontarsi sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Routine e romanticismo, queste le parole d’ordine da quando “ha messo la testa a posto” con l’ex anchor woman di SportMediaset, anche se – come spiega – non sempre è tutto rose e fiori. D’altronde, l’amore non è bello se non è litigarello, c’è da dire però che i due hanno reagito bene a questa convivenza indotta. La Boi lo aveva raggiunto in America già da tempo, il COVID-19 ha rafforzato un legame già saldo.

Danilo Gallinari: “Con Eleonora coccole e serie tv”

“Qui a Oklahoma City non c’è mai stato un vero e proprio lockdown – ammette Gallinari ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” – potevamo uscire ma inizialmente io ed Eleonora rispettavamo le stesse regole vigenti in Italia per evitare correre rischi. Solo dopo abbiamo iniziato a fare qualche passeggiata, sapendo bene fin dove era possibile spingersi con la consapevolezza di una situazione abbastanza tranquilla rispetto ad altre realtà geografiche”.

Prevenzione, accortezza nei comportamenti e senso di responsabilità. Tre capisaldi imprescindibili nella “nuova normalità” che – presto o tardi – coinvolgerà chiunque. Gallinari, suo malgrado, si è ritrovato ad avere parecchio tempo libero con il campionato NBA fermo: “Ho ripreso a suonare la chitarra – confessa – l’avevo lasciata a Denver. Me la sono fatta mandare. Ho in repertorio un paio di canzoni, mi diverto, anche se la pulizia del suono va necessariamente migliorata“.

Inoltre, Gallinari, insieme ad Eleonora Boi, condivide il piacere della lettura e delle serie tv. Anche in tal caso non si sono fatti mancare niente: “L’ultimo libro letto è “The Most Important Thing”, di Howard Marks, parla di finanza, me l’ha regalato un amico. Gli altri che avevo a casa li ho finiti tutti. Recentemente, poi, con Eleonora, abbiamo visto “The Last Dance”, il documentario su Michael Jordan. Spaziale. Ci stiamo dedicando più ai film che alle serie tv ultimamente, ma amiamo molto anche quelle”.

Infine, un appunto sul possibile ritorno in Italia: “Avevamo pensato di tornare, lo faremo quando ci sarà una situazione più tranquilla e con meno rischi. L’idea di rientrare a casa e non poter vedere i nostri genitori per fare i 15 giorni di quarantena, più i voli cancellati, ci ha fatto passare la voglia. Certamente torneremo, non subito, ma lo faremo”, ha concluso Gallinari.

Visualizza questo post su Instagram ☀️🏃‍♂️ Finally some fresh air, let’s go back to run! Un post condiviso da Danilo Gallinari (@danilogallogallinari) in data: 20 Mag 2020 alle ore 8:56 PDT

