Ceccano, un cadavere è stato ritrovato all’interno di un carrello del supermercato in una zona popolare del paese Indagini a 360 gradi

Ceccano, un cadavere è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi all’interno di un carrello del vicino supermarket nel rione Di Vittorio. Una zona densamente popolata, nel paese in provincia di Frosinone, anche se è difficile capire se si tratti di un abitante della zona. Secondo le primissime informazioni trapelate, sarebbe un uomo tra i 50 e i 60 anni.

Ma non aveva documenti con sé e quindi i carabinieri, primi ad intervenire, stanno verificando l’identità.

Il ritrovamento per ora è avvolto nel mistero e gli investigatori seguono diverse piste a cominciare da quella dell’omicidio. Pare infatti che l’uomo avesse le mani legate dietro alla schiena e sotto il carrello c’è un’ampia macchia di sangue.

Era avvolto da teli e coperte, quindi non in bella vista, altro particolare che dovrà essere approfondito nelle indagini. Ad aiutare potrebbero essere anche le telecamere dei negozi in zona, ma è presto per avanzare ipotesi.