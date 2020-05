Miriam Leone si sposa con il fidanzato Paolo? L’attrice fa chiarezza sul gossio lanciato dal settimanale Chi con una foto sui social.

Miriam Leone si sposa? L’attrice, amatissima dal pubblico e seguitissima sui social, secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, sarebbe in procinto di sposarsi con il fidanzato Paolo. La storia tra i due andrebbe avanti da un po’, ma non si sono troppe informazioni per la riservatezza con cui entrambi vivono il loro amore. Oggi, però, si parla di un probabile matrimonio. Sarà vero? A fare chiarezza è la stessa attrice.

Miriam Leone smentisce il matrimonio: “non vedo nessun anello”

Fiori d’arancio in arrivo per la bellissima Miriam Leone che, dopo essere stata eletta Miss Italia nel 2008 è diventata una delle attrici più apprezzate della sua generazione? A lanciare il gossip è il settimanale Chi in edicola.

“Miriam Leone, sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

A smentire tutto, però, ci ha pensato la stessa Miriam che, su Instagram, ha pubblicato una storia in cui mostra la mano sprovvista di anelli di fidanzamento scrivendo: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi… Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”.

Nelle scorse ore, poi, la Leone si è mostrata senza trucco, totalmente al naturale, lasciandosi andare ad una riflessione sul momento che stiamo vivendo.

“In una delle primissime interviste che mi fecero (poi un giorno vi racconterò meglio di come la mia vita sia cambiata dall’oggi al domani) mi chiesero – “Cosa porterebbe su un’isola deserta?”e io – – “Beh, il mascara!”. Bene, in questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi (che amo dalla nascita e sempre comunque amerò suppongo)… Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco,senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro… Ho convissuto ciclicamente con tante di quelle insicurezze che un giorno vi racconteró anche quelle”.



Un messaggio e una foto con cui Miriam Leone che aveva conquistato tutti con una scollatura mozzafiato, ha fatto ancora di più breccia nel cuore dei suoi fan.