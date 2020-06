Anticipazioni Temptation Island 2020: apprezzamenti di Pietro Delle Piane nei confronti di una tentatrice scatenando la reazione di Antonella Elia.

Primi problemi tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane nel villaggio di Temptation Island 2020. Il programma condotto da Filippo Bisciglia partà giovedì 2 luglio e una delle coppie più attese è sicuramente quella formata da Antonella e Pietro. Secondo le prime anticipazioni diffuse da Amedeo Venza, Pietro si sarebbe già lasciato andare ad alcuni apprezzamenti nei confronti di una tentatrice scatenando la reazione della Elia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Maria De Filippi conferma Alessia Marcuzzi

Temptation Island 2020: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, liti e apprezzamenti di lui per una single

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono pronti a monopolizzare il villaggio di Temptation Island 2020. “Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l’idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini”, ha detto la Elia spiegando i motivi che l’hanno spinta ad accettare di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia. Pietro, da parte sua, ha ammesso di essere molto geloso: ““Sono un uomo del sud, ho una gelosia proprio fisica. Non deve farsi toccare neanche la mano e i piedi… meglio, evitiamo!”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Arriva il primo colpo di scena

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, tra Antonella e Pietro ci sarebbero già i primi problemi causati da alcuni apprezzamenti di lui nei confronti di una tentatrice che tireranno fuori la gelosia di Antonella che Filippo Bisciglia ha definito molto dolce.

“Durante le prime riprese, Antonella e il suo compagno hanno già litigato. Pietro avrebbe fatto degli apprezzamenti abbastanza lusinghieri verso una single e ha mandato in tilt la Elia che, ci scommetto già, ci regalerà del trash fantastico”, scrive Amedeo Venza in una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram. Sossio Aruta, parlando di Antonella e Pietro, aveva definito Pietro innamorato aggiungendo, però, di temere la sua ingenuità. Andrà davvero così? Non ci resta che aspettare l’inizio del programma per scoprirlo.