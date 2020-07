Formiche | Come liberarsene definitivamente grazie alla cannella

Le formiche hanno invaso il tuo giardino o la tua casa? Prova questo rimedio semplicissimo della nonna a base di cannella, sembra sia infallibile.

Vi abbiamo raccontato come liberarvi dagli scarafaggi con l’aiuto di ingredienti naturali. Oggi vogliamo darvi dei consigli per liberarvi delle formiche. Secondo i rimedi della nonna le formiche detestano moltissimo la cannella pertanto questa spezia sarebbe l’alleato ideale per tenerle alla larga. Scopri come utilizzarla in questo articolo.

Dite addio alle formiche con l’aiuto della cannella

La cannella è una spezia molto particolare, gustosa e apprezzata per il suo aroma inconfondibile. Ottima per preparare torte di mele, strudel e biscotti, qualcuno consiglia di metterla persino nel caffè dati i suoi unnumerevoli effetti benefici sulla salute. Con nostra sorpresa abbiamo scoperto che la cannella è un rimedio naturale validissimo per sbarazzarsi delle formiche, in realtà è un potente repellente anche per altri insetti.

Le formiche possono rappresentare un vero tormento. Sono piccole e apparentemente innocue eppure quando decidono di trasferirsi nelle nostre case diventano il nostro peggior incubo. Basta che vediamo cadere una singola mollica di pane per avere una crisi di panico.

In commercio possiamo trovare diversi tipi di insetticidi per sterminarle, tuttavia, non possiamo non considerare la loro composizione chimica e i danni per la salute sopratutto in caso di bambini in casa.

Ricordatevi sempre che i bambini, specie se piccoli e che gattonano, possono facilmente mettere le mani dove avete posizionato il repellente e poi portare le mani alla bocca, pertanto tenere questi prodotti lontano dalla loro portata è doppiamente importante. Anche gli adulti non sono immuni ai danni dei repellenti per insetti che solitamente creano rash, nausea, mal di testa o problemi respiratori.

Per una maggiore tranquillità si potrebbe provare ad optare per un rimedio alla cannella molto efficace.

Cannella e formiche, cosa devi sapere

Avete mai notato che le formiche camminano in fila indiana, una dietro l’altra? Questo perchè mentre cercano il cibo col quale nutrirsi esse producono dei ferormoni, i così detti feromoni di pista o pista feromonica. Si tratta di odori impercettibili per l’essere umano, ma che non sfuggono alle formiche che hanno un olfatto altamente sviluppato. Partendo da questo presupposto visarà facile capire perchè la cannella funziona come repellente. Laparola chiave è il suo odore caratteristico.

La cannella ha un odore molto forte in grado di coprire quello della pista ferormonica. La cannella interrompe il sistema olfattivo della formica che non riuscendo più a captare i messaggi delle altre formiche interrompe la catena, abbandona la meta e torna indietro.

La cannella come repellente può essere utilizzata in vari modi:

Cannella in polvere



Cospargi la cannella in polvere nel punto in cui passano le formiche per entrare in casa tua. puoi anche mettere la polvere sui davanzali, porte, crepesui muri… intorno agli albari o ai sacchi dell’immondizia. Questo servirà a creare una barriera che impedirà loro di entrare.

Olio essenziale di cannella

L’olio essenziale di cannella vanta maggiore efficacia della polvere di cannella dato il suo odore molto forte. Puoi diluire l’olio essenziale in acqua ( 20 gocce ogni 60 ml di acqua) e spruzzarlo su finestre, crepe, fessure e porte. Se non dovesse funzionare prova a mettere l’olio non diluito sul cotone prima di passarlo sugli infissi. Oltre a liberarti delle formiche avrai una gradevole fragranza in casa.

Cannella in bastoncini

Posizionati in punti stragetici, questi bastoncini di cannella interrompono i percorsi delle formiche o le disorientano.

