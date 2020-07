Grasso? Aggiungi i pesi nell'allenamento quotidiano | Tutti i benefici

Oggi scopriremo perché ogni donna dovrebbe includere nella propria seduta di allenamento almeno qualche peso infrasettimanale. Ti renderai conto via via dei benefici ai quali ancora non avevi pensato e ne guadagnerai senza dubbio si benessere e soddisfazione personale.

Il grasso del quale tutte noi vogliamo sbarazzarci non rientra affatto nel seguire diete esageratamente restrittive e che sfidano fortemente il nostro self control. C’è ben altro e questo fa parte del come impostiamo il nostro allenamento settimanale. Ecco perché devi allenarti con i pesi: scopri 10 preziosi benefici!

Non solo cardio!

Se il primo ostacolo è scendere di peso l’attività cardio è necessaria. La corsa si presta infatti come un’attività fondamentale per perdere chilogrammi nel tempo e sviluppare anche una certa resistenza.

Ma se quello che vogliamo ottenere è sbarazzarci del grasso in eccesso, ridurre al minimo quegli orribili inestetismi della cellulite che proprio non sopportiamo, allora è giunto il momento di studiarci molto bene l’inserimento di pesi vari nella seduta di allenamento.

Ecco 10 benefici dei quali gioverai se introdurrai i pesi nella tua attività fisica quotidiana

Avrai un metabolismo più sano , difficilmente potrà rallentare nel tempo. Questo accadrà grazie alla forza muscolare impiegata durante gli esercizi.

, difficilmente potrà rallentare nel tempo. Questo accadrà grazie alla forza muscolare impiegata durante gli esercizi. Ti sentirai più giovane e non ne avrai solo la sensazione lo sarai anche visibilmente, il rimedio anti-età sono senza dubbio i muscoli!

e non ne avrai solo la sensazione lo sarai anche visibilmente, il rimedio anti-età sono senza dubbio i muscoli! Il tuo cuore sfiderà le eventuali problematiche nel tempo, quando si allenano i muscoli si rinforza anche il cuore.

sfiderà le eventuali problematiche nel tempo, quando si allenano i muscoli si rinforza anche il cuore. Potrai tenere alla larga il diabete tipo 2 poiché il sollevamento dei pesi previene la sindrome metabolica e questo tipo di diabete.

Migliorerai di gran lunga il tuo stato d’animo poiché sollevando pesi si rende più agevole la produzione di serotonina e dopamina , sostanze legate entrambe ad una sensazione di benessere.

, sostanze legate entrambe ad una sensazione di benessere. Garantirai la salute di ossa e articolazioni e questo significa prevenire stati di osteoporosi, fratture, osteopenia.

Il tuo seno, ma in generale la parte superiore acquisterà moltissima tonicità.

