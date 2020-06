Ti sei mai cosa sia l’esercizio girotonico? Molti ne parlano, non è da confondere con lo yoga o con il pilates ma è certamente un metodo vantaggioso per la tua postura.

Questo metodo non prevede l’uso di attrezzature particolari, motivo per cui può essere praticato tranquillamente con il solo uso delle pulegge. Risiede nella categoria delle discipline perfette per il miglioramento della postura. Scopri il metodo girotonico per migliorare la tua postura: benefici e consigli

Migliora la tua postura con questo nuovo metodo

Come dicevamo, non serve alcuna attrezzatura, magari una sedia ed un tappetino per stare più comode e poi le pulegge. Tutto il metodo punta esclusivamente sul tuo corpo e su quanto e come riesci a gestirlo con i vari movimenti/esercizi come accade un po per lo yoga o il pilates nei quali la respirazione è fondamentale ma anche la stabilità e la coordinazione.

Il gyrotonic è stato creato dal ballerino ungherese Juliu Horvath, che si è ispirato a numerose discipline come lo yoga, la danza e il nuoto! L’idea fondamentale alla base di questa tecnica è che “la fonte di tutta la malattia sia l’inerzia, mentale, emotiva o fisica. Come un respiro armonioso, non c’è un punto finale ma è tutto in rotazione”.

Si basa anch’esso sul binomio mente-corpo e viene spesso paragonato alla danza, al tai chi e al nuoto per l’armonia dei movimenti. Il metodo prevede una rotazione corporea, il costante movimento a spirale del corpo che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso.

Questo metodo è benefico soprattutto in tutti quei casi di infortuni nel quali il post, e quindi il processo di riabilitazione, è fondamentale per la corretta ripresa.

Inoltre, l’esercizio girotonico, svolge una funzione straordinaria per la tua mente. Si attua un miglioramento della concentrazione via via che lo si pratica e si gode di una sensazione di grande rilassamento post-allenamento.

