Grande Fratello Vip, il primo abbandono

Al Grande Fratello Vip dopo solo 24 ore Flavia Vento ha deciso di abbandonare la casa.

Flavia Vento non ha resistito e dopo solo 24 ore ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello. La giovane era già entrata in crisi in mattinata

I suoi compagni di avventura hanno provato a farle cambiare idea, ma la sua ansia per i cani è stata più forte.

Così tra lo sconcerto dei compagni la bella Flavia ha deciso di abbandonare il gioco. Tra i conquilini quella che ha criticato maggiormente la scelta di Flavia Patrizia De Blanck.

Grande fratello Vip la scelta di Flavia Vento

La donna infatti aveva consigliato la showgirl di restare almeno la notte per riflettere. Ma ogni consiglio e stato vano e Flavia ha convinto il Grande Fratello a farla tornare dai suoi 7 cani che tanto hanno bisogno di lei.

Vedremo venerdì chi sostituirà la bella Flavia