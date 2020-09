Serena e Davide, chi è la coppia di Temptation Island 2020? Tutto quello che c’è da sapere sui fidanzati che stanno insieme da 3 anni.

Serena e Davide formano una delle sei coppie di Temptation Island 2020. Fidanzati da tre anni, la coppia non convive e ha deciso di partecipare al programma dell’amore per mettere alla prova il proprio amore nato in modo particolare. Entrambi, infatti, erano fidanzati con altre persone. Nonostante si amino molto, tuttavia, i problemi non mancano.

Serena e Davide: età, carriera e vita privata della coppia di Temptation Island 2020

Serena ha 25 anni e lavora nel negozio di bomboniere di famiglia mentre Davide ha 29 anni ed è il titolare di una ditta di pulizia. Prima d’innamorarsi e fidanzarsi, sia Serena che Davide erano fidanzati da otto anni con altre persone e facevano anche progetti importanti. Davide era il fidanzato della migliore amica di Serena. L’amore, però, è stato più forte e, dopo aver lasciato i rispettivi partner, hanno deciso di mettersi insieme. L’eccessiva gelosia di Davide, però, sta rovinando tutto.

“Ho scritto io a Temptation Island perché sono stanca della sua gelosia eccessiva che ormai sta rovinando il nostro rapporto. Non ce la faccio a continuare così! La mia storia con Davide è iniziata in modo particolare e difficile: lui era il fidanzato della mia migliore amica. Sia io che lei eravamo fidanzate da 8 anni, io convivevo e avevo in progetto di sposarmi. Stessa cosa per Davide e la mia amica. Così abbiamo cominciato a uscire in quattro ed è successo che io e Davide ci siamo innamorati perdutamente”, si legge su WittyTv.

Davide, però, è convinte che Serena non si sia messa realmente alle spalle il passato, almeno non come ha fatto lui. Davide riconosce la sua eccessiva gelosia che, tuttavia, avrebbe dei motivi che lo spingono a comportarsi in un determinato modo: “Serena all’inizio del nostro rapporto ha avuto delle ricadute con il suo ex e questa cosa mi ha segnato tremendamente. E anche quando lei ha chiuso definitivamente con il suo passato a me è rimasta una gran paura di perderla ancora”, ha aggiunto lui.