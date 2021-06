Valentina e Tommaso, chi è la coppia di Temptation Island 2021? Lei ha 19 anni di differenza ed è stanca della gelosia di lui.

Le riprese di Temptation Island 2021 sono cominciate e, su Instagram, sono stati pubblicati i primi filmati delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio amore. La seconda coppia della nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia è quella formata da Valentina e Tommaso.

Valentina e Tommaso partecipano a Temptation Island per capire se ci siano le condizioni per portare avanti una storia in cui l’ingrediente principale è la gelosia, ma chi sono Valentina e Tommaso? Perchè partecipano al programma dell’amore più atteso dell’estate? Chi ha scelto di mettere alla prova il sentimento? Andiamo a scoprire tutto.

Valentina e Tommaso tra le coppie di Temptation Island 2021: “Siamo fidanzati da un anno e sette mesi”

La prima a presentarsi davanti alle telecamere di Temptation Island 2021 è la fidanzata. “Sono Valentina, ho quasi 40 anni e da un anno e sette mesi sono fidanzata con Tommaso che ha 19 anni meno di me“, racconta.

“Ciao, sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perchè sono stato bocciato”, afferma Tommaso. “E’ un incastro perfetto dal punto di vista passionale”, aggiunge ancora Valentina. “E’ arrivata la bambola come la volevo io”, dice ancora Tommaso.

Valentina, poi, svela il motivo che l’ha spinta a scrivere a Temptation per mettere alla prova l’amore che nutre per Tommaso e il sentimento che Tommaso prova per lei.

“Ho scritto io a Temptation perchè in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica. Sostanzialmente io non posso fare niente”, ammette Valentina.

“Mi sono scelto una moglie, non una pischella e quindi fai la moglie. Non è che visto che ho vent’anni ti diverti”, ribatte Tommaso. “Quindi una donna grande non può andare al mare”, conclude Valentina che è pronta a mettere alla prova la sua storia d’amore nel villaggio di Temptation Island.

