Manuela e Stefano, chi è la coppia di Temptation Island 2021? Età, storia d’amore, tradimenti, perdono e perchè partecipano.

Manuela e Stefano formano la terza coppia di Temptation Island 2021 le cui registrazioni sono già iniziate in Sardegna e che andrà in onda, in prima serata su canale 5, dalla fine di giugno per fare compagnia ai telespettatori per tutto luglio.

Anche nella nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia, le coppie protagoniste si mettono in gioco trascorrendo del tempo in compagnia di ragazzi e ragazze single. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella di Manuela e Stefano, ma chi sono i due innamorati che proveranno a superare le insidie del villaggio? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chi sono Manuela e Stefano di Temptation Island 2021: età, storia d’amore e tradimenti

Manuela e Stefano sono fidanzati da quattro anni e mezzo e partecipano a Temptation Island 2021 per capire se sono in grado di superare la crisi che li ha investiti. La coppia, infatti, non è uscita indenne dal lockdown durante il quale Manuela ha scoperto i tradimenti di Stefano che, a quanto pare, sarebbero stati più di uno.

Da qui la decisione di Manuela di partecipare al programma dell’amore, mettersi totalmente in gioco e decidere se mettere un punto ad una storia importante o dare una nuova possibilità all’uomo con cui ha trascorso gli ultimi quattro anni della sua vita.

Manuela e Stefano sono entrambi di Briindisi. Lei ha 31 anni e lui 30. La loro storia d’amore dura da quattro anni e mezzo, ma la scoperta dei tradimenti da parte di Manuela hanno messo in crisi il rapporto. E’ stata Manuela, così, a decidere di partecipare al programma.

“Ho deciso io di scrivere al programma perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti scoperti l’anno scorso – racconta lei alle telecamere del reality di Canale 5 – Sono tornata a vivere da sola e ho deciso di ritrovare la mia indipendenza, mentre lui vive dalla madre”.

“Sono Stefano, ho 3o anni e vengo da Brindisi. Partecipo a TI perché voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

