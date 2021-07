La dieta dell’estate: ecco tutti i consigli utili per sgonfiarsi e tornare in forma per la prova costume

La dieta dell’estate: scopri tutti i consigli utili per sgonfiarsi e tornare in forma per la prova costume e vivere meglio tutto l’anno.

Finalmente è arrivata l’estate ma non tutte sono pronte per la prova costume c’è anche chi ancora non è corsa ai ripari. E allora cosa fare? Premesso che fare la fame solo all’ultimo momento o dedicare giornate intere al fitness non sortirà effetti immediati.

Infatti, è bene seguire alcune regole non solo nel mese precedente la prova costume ma tutto l’anno. I miracoli non esistono e dimagrimenti drastici last minute sono anche dannosi per la salute, oltre che causa di stress.

Cosa fare allora? Ecco la dieta dell’estate con tutti i consigli utili per sgonfiarsi e tornare in forma per la prova costume che ci aiuteranno a vivere meglio tutto l’anno. Non dimentichiamo che prima di intraprendere qualsiasi regime alimentare è sempre meglio chiedere il parere al proprio medico di fiducia e affidarsi a un nutrizionista.

Ecco la dieta dell’estate per sgonfiarsi e tornare in forma

Tra le maggiori cause di insuccesso nelle diete c’è sicuramente quella di un dimagrimento drastico dovuto a una dieta squilibrata ma anche l’esagerazione nell’attività fisica o l’uso smodato di integratori alimentari. I chili persi sbagliando approccio tornano subito e spesso anche con gli interessi.

Non dobbiamo tenere conto solo dell’ago della bilancia, ciò che è importante infatti è aumentare la massa magra in favore di quella grassa. Soluzioni rapide non sono durature meglio invece adottare uno stile di vita regolare tutto l’anno. Dieta bilanciata e attività fisica costante saranno sicuramente la miglior soluzione per superare la prova costume.

Fatta questa doverosa premessa ecco tutti i consigli utili per sgonfiarsi e tornare in forma in vista della prova costume senza dimenticare che dovremmo seguirli non solo l’ultimo mese ma tutto l’anno.

1) Colazione abbondante. Fare colazione è importante perché riattiva il metabolismo interrompendo il digiuno dalla sera precedente. Se la saltiamo o ci nutriamo male arriviamo a pranzo con ancora più fame. Di tutti i pasti della giornata la colazione dovrebbe fornire il 20% delle calorie assicurandoci un mix di micro e macronutrienti. Se vuoi perdere peso facilmente devi mangiare di più a colazione. Non solo dovresti anche tenere conto dei migliori abbinamenti di cibi e come associare gli alimenti per dimagrire.

2) Frutta e verdura di stagione ad ogni pasto. Ricordiamo che per vivere bene dobbiamo consumare frutta e verdura regolarmente solo così avremo l’introito giusto di fibre, vitamine e antiossidanti e sali minerali. Scegliere inoltre prodotti stagionali e a chilometro zero è sempre preferibile ai fini nutritivi.

3) Idratarsi. Per sgonfiarsi è fondamentale bere acqua. Sete e fame non sono la stessa cosa e molti di noi li confondono finendo così per mangiare quando invece il bisogno era quello di bere. Scopri i trucchi per bere di più nell’arco della giornata.

4) Usare poco sale. Per non incorrere nella ritenzione idrica che causa gonfiori usiamo poco sale e preferiamo l’uso di spezie o erbe aromatiche per dare sapore alle nostre pietanze.

5) Non eliminare i carboidrati. Non è consigliato seguire a lungo una dieta priva di carboidrati perché non consumandoli l’organismo andrà ad intaccare le riserve di glucosio nei muscoli e fegato. Non appena si riprenderà a consumarli poi riprenderemo subito tutti i chili persi.

LEGGI ANCHE –> Perdere un chilo a settimana tornare in forma in un mese

6) No sempre le stesse proteine. Per introdurre proteine dobbiamo variare quanto più possibile gli alimenti cercando di non prelevarle sempre e solo da un solo cibo. Spazio quindi a carni bianche, rosse una o due volte a settimana, pesce, uova e legumi. Solo in questo modo introdurremo proteine animali e vegetali. Evitiamo invece i salumi e gli insaccati che peggiorano la ritenzione idrica perché ricchi di sale.

7) Pratica attività fisica regolarmente. Infine, ma non per importanza è sempre bene fare un’attività fisica regolare altrimenti gli sforzi della dieta saranno vani. A tal proposito possiamo scegliere come eliminare calorie e perdere peso tra le attività che più ci piacciono.