Temptation Island 2021, colpo di scena: una coppia già a casa? Lui come Ciro Petrone

Temptation Island non è ancora andato in onda, ma non mancano le prime anticipazioni. Un fidanzato ha imitato le gesta di Ciro Petrone.

Temptation Island tra pochi giorni tornerà sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Nonostante ciò però non mancano le prime indiscrezioni riguardanti questa nuova stagione, che promette grandi cose per il pubblico del piccolo schermo tanto da non far rimpiangere i protagonisti precedenti.

Secondo il portale Mondo TV 24, nonostante le riprese siano iniziate relativamente da poco, i protagonisti di quest’anno si stanno già dando da fare. Tant’è che uno avrebbe perfino imitato l’iconica fuga di Ciro Petrone, che dopo qualche ora è corso via dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua compagna buttando via tutti i cameraman presenti lungo il suo percorso, ma non solo. Quest’anno anche un altro fidanzato si sarebbe fatto notare e non in senso positivi. Pronti per tutte le nuove anticipazioni di Temptation Island 2021?

Anticipazioni Temptation Island: una coppia abbandona ed un fidanzato fa il “degrado”

Secondo il portale, dunque, una coppia avrebbe già abbandonato il programma. In quanto la fuga di lui per raggiungere la sua compagnia, che avrebbe causato in lui non poche gelosie, gli avrebbe costato la squalifica dal programma condotto, anche quest’anno per la gioia del pubblico, da Filippo Bisciglia.

“Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti. Di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio“ esordisce il portale, dando succose anticipazioni su quello che andremo a vedere quest’anno sul piccolo schermo. “Pare che uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata” ha poi proseguito. “Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo” conclude per poi passare all’altro fidanzato di cui la presenza non è passata inosservata.

“Intanto è dell’ultima ora la notizia di un fidanzato che ‘sta facendo il degrado‘” prosegue l’annuncio del portale. “Al momento non sappiamo se intendere che sia uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio” specifica, sottolineando che non si conosce ancora il contesto in cui è stata inserita tale espressione su questo nuovo personaggio di Filippo Bisciglia, che non sarebbe passato inosservato già a partire dai primi giorni di riprese. “Oppure che per “degrado” si intenda stia frequentando piacevolmente le corteggiatrici” conclude, non facendo altro che aumentare una certa curiosità nei telespettatori di vedere queste nuove puntate di Temptation Island.

Ci siamo quasi, mancano SETTE GIORNI alla prima puntata di #TemptationIsland! Ci vediamo MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 😉 #StayTuned pic.twitter.com/CoTGVItvdd — Temptation Island (@TemptationITA) June 23, 2021

Le anticipazioni di Temptation Island 2021 sembrano promettere grandi cose per quest’edizione. Non ci resta che attendere, dunque, mercoledì 30 giugno per vedere se le sei coppie di quest’anno riusciranno a resistere all’isola delle tentazioni. In quanti usciranno dal programma ancora da fidanzati e non da single?