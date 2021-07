Stefano Pagani, chi è l’ex marito di Valentina di Temptation Island: l’assurdo motivo dell’addio

Stefano Pagani, chi è l’ex marito di Valentina Nulli Augusti, fidanzata di Tommaso a Temptation Island 2021: perchè il matrimonio è finito.

Valentina Nulli Augusti, insieme al fidanzato Tommaso Eletti, è una protagonista di Temptation Island 2021. La storia della coppia ha subito incuriosito i fans del programma di Filippo Bisciglia per la gelosia eccessiva di Tommaso. Quest’ultimo che ha 21 anni ovvero 19 in meno di Valentina che, invece, ha 40 anni, durante la prima puntata del programma, non ha nascosto di essere molto geloso della compagna che ha incontrato Tommaso dopo la fine del suo matrimonio.

Prima di fidanzarsi con Tommaso, infatti, Valentina è stata sposata. Il suo matrimonio sarebbe durato circa due anni ovvero dal 2014 al 2016, ma chi è l’ex marito di Valentina? Perchè il matrimonio è finito? Alcuni dettagli emergono da un post di Facebook di Valentina risalente al 2017.

Stefano Pagani, chi è l’ex marito di Valentina di Temptation Island: ecco perchè è finito il matrimonio

Valentina è attualmente fidanzata con Tommaso, ma prima di conoscere il 21enne, è stata sposata con Stefano Pagani che sarebbe un dentista. Il matrimonio tra i due sarebbe durato circa due anni e a parlare della fine di quella storia importante, in un post pubblicato nel 2017 su Facebook, fu la stessa Valentina.

“Ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto”, scriveva su Facebook Valentina.

L’ex marito di Valentina era suo coetaneo e lei lo definiva “buono come il pane”. E’ stata, dunque, una storia d’amore importante per la donna che, nello stesso post del 2017, aggiungeva:

“Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze. Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano. Siate sempre forti. Tutto si risolve…Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio”.