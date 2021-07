Andrea Zelletta, confessione a cuore aperto su Natalia: “Non so come reagirei”

Andrea Zelletta si è lasciato andare ad una confessione a cuore aperto in merito alla sua relazione con Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove è riuscito ad aggiudicarsi un posto durante la finale, ed è concentratissimo non solo sulla sua vita lavorativa ma anche quella privata. La sua relazione con Natalia Paragoni, nonostante siano stati lontani quasi sei mesi, prosegue a gonfie vele.

In rete però si è sparsa la voce che lei potrebbe essere una delle nuove concorrenti di Alfonso Signorini e questo comporterebbe un nuovo allontanamento tra i due. Ma come reagirebbe in tal caso l’ex tronista? A rivelarlo è lui stesso sulle pagine del magazine di Uomini e Donne, parlando della possibilità che la sua Natalia varchi la famosa soglia rossa.

Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip? Andrea Zelletta titubante

Il fidanzato di Natalia Paragoni non si è sbilanciato in merito ad una presunta chiamata da parte della produzione del GF Vip 6, ma ha ammesso che nonostante non le vieterebbe di partecipare, non sarebbe al settimo cielo al pensiero di dover stare di nuovo distanti per così tanto tempo.

LEGGI ANCHE –> Infortunio per Natalia Paragoni che senza freni svela: “Zelletta s’è dato da fare”

“Non so come reagirei, perché stare all’esterno è diverso dal vivere un reality da protagonista” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Non le vieterei mai nulla, ma so che soffrirei alla follia per la sua mancanza” ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne che su Natalia ha le idee ben chiare.

“Lei è il mio presente, ma anche il mio futuro. Insieme siamo folli, ci supportiamo in ogni singola occasione e siamo sinceri l’uno con l’altra” ha raccontato ai lettori del settimanale. “Tra me e Natalia non ci sono segreti e la passione non si è mai spenta” ha poi concluso.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Temptation Island, arriva Armando Incarnato? Le sue parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono più innamorati che mai e siamo sicuri che il loro sentimento sia pronto a superare anche l’eventuale partecipazione di lei al Grande Fratello Vip 6.