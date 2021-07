Ecco il nuovo trend che non può assolutamente sfuggirti. L’abito crochet è il MUST-HAVE dell’estate!

Se non sei ancora soddisfatta del tuo abbigliamento estivo e vorresti fare shopping, questo è il vestito che non puoi dimenticarti. Il crochet dress è il must-have dell’estate 2021 e non puoi fartelo sfuggire!

Siamo già arrivati a luglio, la stagione estiva è entrata in funzione a pieno regime e il sole non smette di ustionare le nostre pelli inutilmente ricoperte di lozioni solari. Le temperature salgono ogni giorno di più, e insieme ad esse la nostra voglia di essere trendy e di fare shopping.

Si perché luglio è il periodo perfetto per fare shopping: abbiamo ben capito, tra i capi che costituiscono il caos primordiale che è il nostro armadio, cosa non ci sta più bene, cosa non vogliamo più, quello che ci manca e i nuovi trend da seguire per essere al top durante la stagione estiva.

C’è un’altra ragione, però, che fa di luglio il mese perfetto per fare shopping: ci sono i saldi estivi!

Chiaramente, questo non deve essere un invito al consumismo e all’esagerazione, perché esistono molti modi per essere alla moda senza dover necessariamente spendere un patrimonio.

Però, a volte, una rinfrescata al nostro armadio ci vuole proprio. Sistemare l’armadio diventa anche terapeutico: ci rendiamo conto di quanto siamo cambiate nell’arco di un anno attraverso i nostri gusti in fatto di moda. Ciò che utilizzavamo frequentemente l’anno passato è diventato da bocciare nell’anno corrente. In maniera opposta, ciò che odiavamo l’anno passato è diventato il nostro nuovo must-have.

Il protagonista della guida di stile di oggi più che un tessuto è una lavorazione, che sta impazzando in questa stagione su più tipologie di capi d’abbigliamento. Di cosa stiamo parlando? Dell’abito crochet!

Vediamo insieme, in questa guida di stile, tutto ciò che c’è da sapere in fatto di abito crochet, come indossarlo, stile e look da creare per essere al top in questa estate 2021!

Abito crochet è il nuovo trend dell’estate 2021! Ecco come creare l’outfit e lo stile perfetto!

Innanzitutto, cos’è il crochet?

Il crochet, comunemente chiamato in Italia uncinetto, è una particolare lavorazione della maglia che avviene proprio grazie all’utilizzo di un attrezzo chiamato “uncinetto”. Questa tipologia di lavorazione ha origini molto antiche: si pensa addirittura che la lavorazione all’uncinetto fosse già presente nella cultura egizia, e non solo. Ci sono esempi di lavorazione all’uncinetto nella Storia dell’Africa, della Cina e della Turchia.

Nel 2021 il crochet è una delle lavorazioni che va per la maggiore. Non possono assolutamente mancare le borse lavorate all’uncinetto, i costumi da bagno, e adesso anche i vestiti.

Il modello di abito crochet più di tendenza è quello lungo, aderente, possibilmente cut-out, ossia con dei “buchi” sui fianchi o sotto al seno. Preferibile in tonalità chiare, come il bianco, il beige o il mattone. Generalmente va indossato con un sandalo flat, magari alla schiava. Il tutto da abbinare con una borsa anch’essa in lavorazione crochet.

Chiudete il vostro outfit con un make-up bronze, utilizzando la terra e l’illuminante per ricreare il gioco di luci e ombre tipico di una pelle abbronzata. Fatevi una coda bassa con riga centrale e capelli ben tirati all’indietro con il gel, e accessoriate il tutto con un orecchino maxi, abbinato al nostro crochet dress. Un look casual chic in pochissime mosse!

Con questo outfit siamo pronte a portare stile e tendenze in ogni angolo del mondo durante le nostre vacanze estive!

Ma quale vestito scegliere? Ho selezionato per voi alcune scelte facili e accessibili di abito crochet:

minidress crochet con tagli cut-out : questo minidress bianco con lavorazione crochet, tagli cut-out sotto al seno e anello che lega la scollatura è di Bershka , e lo potete trovare sul sito ufficiale del brand al prezzo scontato di € 15,99.

: questo minidress bianco con lavorazione crochet, tagli cut-out sotto al seno e anello che lega la scollatura è di , e lo potete trovare sul sito ufficiale del brand al prezzo scontato di € 15,99. vestito crochet halter: l’altra opzione da non farsi sfuggire è il vestito lungo, color burro, all’uncinetto con scollo “halter” ossia all’americana. Questo modello è di Zara e lo potete trovare online al costo di saldo di € 19,95.

Questi sono solo alcuni esempi di abiti crochet che potete trovare online o nei negozi. L’importante è avere almeno un modello di questo abito must-have dell’estate. Sono sicura che una volta indossato ve ne innamorerete e non potrete più farne a meno!

Non ci resta che acquistare un abito crochet, se non lo avete già, magari a saldo, che non guasta mai, e sfoggiare il vostro outfit con determinazione e sicurezza. Sarete irresistibili!

Emanuela Cappelli