Antonino Spinalbese pubblica una foto su Instagram e scatena gli haters: il popolo del web si scaglia contro il fidanzato di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, nell’ultimo anno, ha visto la propria vita cambiare. L’incontro con Belen Rodriguez gli ha donato non solo l’amore, ma anche una grande popolarità. Negli ultimi dodici mesi, infatti, Antonino Spinalbese è diventato il protagonista del gossip insieme alla bellissima compagna.

Quello tra l’hair-stylist e la showgirl argentina è un amore travolgente che ha spinto entrambi a tuffarsi a capofitto in una relazione che lo scorso 12 luglio è stata coronata dalla nascita della piccola Luna Marì.

L’arrivo della bambino ha unito ancora di più la coppia. Tuttavia, se Belen conosceva l’amore che una mamma prova per il proprio bambino essendo già mamma di Santiago, Antonino sta provando con Luna Marì le gioie della paternità.

Follemente innamorato della sua bambina, sui social, Spinalbese pubblica spesso foto e dediche per la sua piccola. Tuttavia, uno degli ultimi scatti ha scatenato i commenti degli haters che hanno puntato il dito contro il compagno di Belen.

Antonino Spinalbese, il web attacca: “Sembra uno spot”

La foto pubblicata da Antonino Spiunalbese che ha scatenato gli haters è quella che vedete qui in alto. Il compagno di Belen Rodriguez si trova all’interno di una villa, probabilmente quella affitata nell’isola di Albarella in cui la coppia sta trascorrendo le vacanze e ha tra le braccia la figlia Luna Marì.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez non si trattiene: “L’ho fatto 12 giorni dopo il parto”

Uno scatto semplice, scattata in un momento di relax che, però, come potete vedere dai commenti accanto alla foto, non è piaciuto a diversi utenti. Alcuni followers, infatti, accusano il compagno di Belen di non essere affatto sponanteo nella foto esortandolo a sorridere.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez non si trattiene: “L’ho fatto 12 giorni dopo il parto”

Accuse che lasciano il tempo che trovano e a cui sia Antonino che la stessa Belen hanno preferito non rispondere. Per la coppia si tratta della prima estate da genitori e per godersi il relax e le prime settimane con Luna Marì, ha scelto un posto tranquillo e rilassante evitando Ibiza dove, invece, stanno trascorrendo le vacanze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, al termine di un pranzo, hanno ricevuto un’amara sorpresa.