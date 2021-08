Anna Tatangelo, uno spettacolo per gli occhi: la dea dell’estate è lei

By

Anna Tatangelo infiamma i social: la cantante è uno spettacolo per gli occhi: in bikini o vestita, è lei la dea dell’estate, foto.

Passano gli anni e Anna Tatangelo diventa sempre più bella. Sulla scena musicale sin da quando era solo un’adolescente, negli anni, la Tatangelo è cresciuta non solo artisticamente, ma anche fisicamente. Il tempo ha trasformato una ragazzina bellissima in una donna meravigliosa che, oggi, incanta tutti sia quando indossa un abito elegante che quando sfoggia abiti sportivi o anche un semplice bikini.

Femminile, elegante, armoniosa e raffinata, Anna Tatangelo riesce a stupire i fans anche indossando un semplice bikini abbinato a delle sneakers. L’ultima foto pubblicata su Instagram ha così lasciato letteralmente senza fiato i fans che, di fronte a cotanta bellezza, non possono che complimentarsi con lei e i genitori.

Anna Tatangelo incantevole, i fan s’inchinano alla sua bellezza: “Una perla rara”

Addominali scolpiti, ga,be toniche e fisico super allenato rendono assolutamente bellissima Anna Tatangelo che, in bikini, completa il look con delle scarpe sportive, i capelli sciolti e mossi e degli occhiali da sole. “Eh niente, stavano bene col costume”, si legge nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.

La foto è stata particolarmente apprezzata dai fans dell’artista. Migliaia i like e i comlimenti tra i commenti. Molti utenti, infatti, la trovano sempre più bella e c’è chi la definisce “una perla rara”.

Per Anna Tatangelo è un momento magico. L’artista, infatti, dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, coronata dalla nascita di un figlio, Andrea, ha deciso di dedicarsi esclusivamente al figlio e alla musica dando il via ad un nuovo percorso artistico.

Secondo le ultime notizie di gossip pubblicate dal settimanale Chi, inoltre, pare che nella vita della Tatangelo sia tornato nuovamente l’amore anche se lei, per il momento, non commenta preferendo la strada del silenzio. Nel frattempo si gode tutto l’affetto dei fans che è sempre più grande e che esprimono la propria gioia per vederla nuovamente serena.