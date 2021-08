Gigi D’Alessio presto papà: la reazione di Anna Tatangelo gela tutti

Le foto non mentono: Gigi D’Alessio sarà di nuovo padre. Ora che la notizia è ufficiale però arriva anche la reazione della ex Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio è stato fotografato per la prima volta con la sua nuova compagna. Si chiama Denise, ha 26 anni in meno del cantante e lo renderà padre per la quinta volta in autunno (ricordiamo che D’Alessio ha avuto tre bambini dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo),

La notizia, con Chi che pubblica in esclusiva le foto della vacanza della coppia in barca, porta però paradossalmente di nuovo sotto i riflettori una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Tutti infatti ora si pongono solo una domanda: come avrà reagito la ex Anna Tatangelo alla notizia che Gigi sarà di nuovo padre? Ve lo sveliamo noi ma, intanto, possiamo anticiparvi che la risposta della cantante vi lascerà a bocca aperta.

Gigi D’Alessio di nuovo padre: risposta di Anna Tatangelo

Se dal canto suo Gigi D’Alessio si gode le vacanze in barca con la nuova compagna e si rilassa tra un tuffo e una tenera carezza al pancione, Anna Tatangelo non è stata certo da meno.

La cantante viene infatti immortalata mentre prende il sole con il suo nuovo compagno , il rapper Livio Cori, con cui è in vacanza in Puglia.

Ancora nessun commento diretto da parte di Anna Tatangelo circa la gravidanza e la nuova avventura da papà per l’ex, ma questa estate sembra proprio porre la pietra tombale sulla vecchia coppia, probabilmente ancora nel cuore di qualche fan. Sia Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo si sono finalmente rifatti una vita e difficilmente vedremo allora un riavvicinamento tra i due. Voi ancora ci speravate? Be’, è tempo di tornare nel mondo reale.

Guardiamo qua sotto il servizio proposto dal settimanale Chi per raccontare le vacanze di Gigi D’Alessio e Denise, pronti a divertirsi e rilassarsi in attesa del tenero nuovo arrivo.