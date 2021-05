Anna Tatangelo, a Verissimo, si lascia andare ad una lunga confessione: dal rapporto con Gigi D’Alessio al figlio Andrea fino al futuro.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, durata ben 15 anni e coronata dalla nascita del figlio Andrea, è stata una delle più belle del mondo dello spettacolo. Un amore che ha fatto discutere e per il quale una giovanissima Tatangelo ha lottato con tutte le sue forze.

Quello che ha unito i due artisti è stato un amore vero, forte, sincero, profondo e diventato sempre più importante anno dopo anno e che, oggi, si è trasformato in affetto reciproco. La storia è ormai finita, ma tra Anna e Gigi c’è un rapporto sereno come ha spiegato la stessa Tatangelo ai microfoni di Verissimo, nella puntata del Primo Maggio.

Anna Tatangelo: “Vorrei un altro figlio. Gigi D’Alessio? Siamo sereni. Andrea la cosa più importante del mondo”

Anna Tatangelo che riesce a cambiare sempre con successo la propria immagine, ai microfoni di Verissimo, si è lasciata andare ad una lunga confessione sulla propria vita privata. Tutto parte dalla storia d’amore con Gigi D’Alessio, la più importante vissuta finora e che le ha donato il bene più prezioso del mondo, il figlio Andrea.

“Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato, c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

“Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera“, ha detto ancora. “Sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”, ha aggiunto.

Oggi, la Tatangelo confessa di essere una donna serena dopo aver sofferto per la separazione. Anna, infatti, a Silvia Toffanin, ha raccontato che non è stato affatto facile affrontare la fine della storia avendo un figlio che “fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”.

Sul suo futuro sentimentale, la Tatangelo non eclude niente e non nasconde di avere un grande desiderio: “Un altro figlio? Assolutamente sì, ho solo 34 anni. Non smetto mai di pensare alle cose belle”.

Anna, nel frattempo, si sta dedicando sia al figlio Andrea che alla musica ed è tornata in pista con il nuovo singolo “Serenata”.