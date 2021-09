Una ricetta che non conosce stagioni e che accontenta i gusto di tutti: lo strudel con champignon, mozzarella e pomodori secchi è un antipasto da sogno

Un antipasto facilissimo ma dal sapore pieno e intenso. La delicatezza della mozzarella si sposa perfettamente con quella dei funghi ma anche dei pomodori secchi sott’olio.

Noi abbiamo utilizzato gli champignon, ma quando è stagione di funghi freschi, come i porcini, i galletti o altro, puntate su quelli.

Strudel con champignon, mozzarella e pomodori secchi: potete congelarlo

Se non avete usate ingredienti surgelati, tipo gli champignon, potete anche congelare questo strudel già cotto e tirarlo fiori quando vi serve. Vi consigliamo di metterlo già già affettato, così sarà più facole da scaldare in forno oppure al microonde

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

450 g di champignon

80 g di pomodori secchi sott’olio

150 g di mozzarella fiordilatte

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

1 pcipollotto

30 g di pinoli tostati

4 cucchiai di pangrattato

timo fresco

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 uovo

sale

pepe

Preparazione:

Pulite gli champignon (se non utilizzate quelli surgelati oppure quelli nelle confezioni già affettati), eliminando le eventuali parti terrose e poi tagliateli a fettine sottili.

Poi metteteli a saltare in una padella con l’olio extravergine e il cipollotto pelato e tagliato a rondelle. Lasciate cuocere a fiamma moderata per circa 10 minuti salando a metà cottura. Insaporite con un po’ di timo fresco, quindi tirate via dal fuoco e lasciate raffreddare.

A quel punto versate gli champignon in una ciotola, aggiungendo i pomodori secchi tagliati a pezzetti, i pinoli già tostati e la mozzarella fatta a cubetti. Poi una bella macinata di pepe fresco, il parmigiano (o altro formaggio) grattugiato e il pangrattato. Mescolate con un cucchiaio di legno e tenete pronto.

Stendete la pasta sfoglia direttamente su un foglio di carta forno e versate al centro tutto il ripieno lasciando almeno 4 centimetri dai bordi laterali. Poi richiudete la pasta a portafoglio sigillando il ripieno e richiudete bene i bordi facendo pressione con le dita.

Appoggiate lo strudel con champignon, mozzarella e pomodori secchi su una teglia foderata di carta forno, spennellatelo con l’uovo sbattuto e poi infornate. Cuocete in forno già caldo per circa 25 minuti a 200°.

Quindi sfornate lo strudel salato, lasciatelo riposare per almeno 10 minuti prima di servirlo. Solo così infatti non rischierete che le fette si rompano al taglio.