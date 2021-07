Santiago De Martino, la reazione dopo l’incontro con la sorella Luna Marì: video

Santiago De Martino incontra e abbraccia per la prima volta la sorellina Luna Marì: video da brividi con i figli di Belen Rodriguez.

Santiago De Martino incontra la sorellina Luna Marì ed emoziona i fans. Dopo aver desiderato un fratellino o una sorellina e aver aspettato con ansia la nascita di Luna Marì, Santiago ha potuto finalmente tenerla tra le braccia. Il tenero momento, sotto lo sguardo attento di Antonino Spinalbese che ha instaurato uno splendido rapporto con Santiago, è stato immortalato da mamma Belen la quale, super emozionata, ha pubblicato il video tra le storie di Instagram.

Un momento dolcissimo quello che Santiago e Luna Marì hanno regalato non solo a mamma Belen, ma anche a tutti i suoi fans, sempre più innamorati dei figli della loro beniamina.

Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese: i figli di Belen Rodriguez conquistano tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Belèn & Antonino (@beluantostory)

Puro amore tra Santiago e Luna Marì che si incontrano per la prima volta nel dolcissimo video pubblicato da mamma Belen Rodriguez che ha ricevuto una splendida sorpresa portando a casa la sua secondogenita nata il 12 luglio. Santiago, nato otto anni fa e frutto dell’amore con Stefano De Martino, tiene per la prima volta tra le braccia la sorellina Luna Marì, nata dall’amore tra mamma Belen e Antonino Spinalbese.

Un momento tenerissimo che ha emozionato tutto il popolo del web di fronte alla dolcezza di Santiago che si è calato perfettamente nel ruolo di fratello maggiore.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez, scoppia la polemica dopo il parto: “Li avevano avvisati”

Per Belen e il compagno Antonino Spinalbese, insieme da poco più di un anno, sarà un’estate all’insegna dell’amore. Innamorati e felici, si godono la piccola Luna Marì il cui arrivo ha reso felice anche Santiago che, per la sorellina, ha scelto il nome Luna come ha confessato la stessa Belen. Santiago, inoltre, ha anche dato la benedizione alla mamma per la sua storia con Antonino spinalbese. “Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe”.