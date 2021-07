Belen Rodriguez, scoppia la polemica dopo il parto: “Li avevano avvisati”

Belen Rodriguez ha da poco dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marì, ma non sono mancate le polemiche: ecco per quale motivo.

Belen Rodriguez nelle scorse ore è diventata di nuovo mamma. Poco dopo la vittoria degli italiani agli europei, la piccola Luna Marì ha scelto di venire alla luce. La sua nascita ha provocato una certa gioia non solo verso tutti quelli che hanno avuto modo di conoscere personalmente la showgirl, ma anche di tutti i suoi fedeli sostenitori. Ovviamente, però, non sono nemmeno mancate le polemiche sulla nascita della prima figlia di Antonino Spinalbese. Che cosa è successo?

Non è di certo un mistero che la bella modella argentina abbia scelto un noto ospedale di Padova per il parto e secondo il portale Nurse Time , il piano in cui si trovava la stanza che l’ha ospitata in questo giorni è stato interamente bloccato per lei. Tant’è che perfino i tasti dagli ascensori sarebbero stati disabilitati per tutta la durata della sua permanenza presso la struttura ospedaliera.

La scelta ha indignato e non poco la categoria degli addetti ai lavori. In quanto chi lavora presso la seguente struttura si sarebbe trovato a che fare con un avviso che comunica loro il tutto. Anche se sarebbero già stati avvisati in precedenza, ma Fanpage, in seguito alla denuncia del portale, ha voluto vederci chiaro.

Luna Marì: un intero piano dedicato al parto di Belen Rodriguez

La nascita della figlia di Belen Rodriguez ha creato non poche polemiche. Questo sarebbe infatti la situazione in cui gli addetti ai lavori si sarebbero ritrovati, seppur avvisati in precedenza, durante quei giorni. Tant’è che subito dopo la diffusione di tali indiscrezioni, Fanpage ha scelto di contattare la struttura.

LEGGI ANCHE –> Belen presenta la piccola Luna Mari, è la copia di papà Antonino – FOTO

“In molti utenti e dipendenti ospedalieri erano già stati avvisati della nascita della piccola, da un particolare ordine di servizio che ha modificato i piani di lavoro del reparto” rivela il portale che ha lanciato il tutto online. “Un intero piano è stato dedicato alla showgirl, con tanto di ordine di servizio. ‘Causa Belen e fino a nuovo ordine‘ prosegue l’articolo in questione, rivelando il dietro le quinte della nascita di Luna. “I pulsanti degli ascensori che generalmente conducono al terzo piano sono stati disabilitati, proprio perché l’Intera area è stata riservata alla celebrità”.

Dopo la pubblicazione di tale articolo, la struttura ospedaliera ai microfoni di Fanpage ha comunicato che il piano ora è accessibile a tutti gli ospiti, ma che si prega di rispettare la privacy di tutti degenti.

LEGGI ANCHE –> Stefano De Martino mette il like a Belen | Elodie sostituisce la Marcuzzi | Riccardo dopo Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen è finita di nuovo al centro della polemica. Anche se la scelta di far bloccare il piano, per quanto discutibile, può essere facilmente compresa. In quanto se fosse stato possibile accedere il piano in questione, sicuramente un momento così delicato e bello come quello del parto sarebbe stato rovinato da qualche curioso nei paraggi.