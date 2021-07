Antonino Spinalbese condivide una scoperta incredibile su Luna Marì

Antonino Spinalbese porta a casa la figlia Luna Marì e condividere un’incredibile scoperta sulla piccola: le sorprendenti parole.

Papà Antonino Spinalbese è perdutamente innamorato della sua piccola Luna Marì. L’amore con Belen Rodriguez è stato coronato dalla nascita della loro bambina che ha riempito il cuore di papà Antonino di un amore puro e genuino. Sempre accanto a Belen durante e dopo il parto, Spinalbese ha portato le sue donna a casa e, su Instagram, ha condiviso con i suoi followers una sorprendente scoperta sulla sua bambina.

Il nome Luna Marì è stato scelto da Santiago e da mamma Belen e, proprio sul nome Luna e sulle persone che nascono di lunedì, Spinalbese ha fatto una scoperta che ha voluto condividere con le persone che, in queste ore, lo stanno inondando di messaggi di auguri.

Antonino Spinalbese: la tenera scoperta sulla figlia Luna Marì

Luna Marì Spinalbese è nata lunedì 12 luglio. Antonino, il compagno di Belen Rodriguez, con la nascita della piccola Luna è diventato papà per la prima volta. Follemente innamorato della sua bambina, si è documentato facendo un’interessante scoperta sulle persone nate di lunedì.

“Romantici, sognatori, ricchi di interesse e fantasia, i nati di lunedì subiscono nettamente l’influsso della Luna, il pianeta magico e misterioso per antonomasia… Dicono che i nati di lunedì posseggano una bellezza particolarmente magnetica ed una dolcezza innata”, si legge nel post pubblicato tra le storie di Instagram da papà Antonino.

Belen e Antonino, con la nascita di Luna, hanno così formato una splendida famiglia. Sempre più uniti e innamorati, in poco più di un anno hanno capito di voler un futuro insieme. Subito dopo la nascita di Luna, infatti, Belen si è lasciata andare ad una splendida dedica per il compagno che non l’ha lasciata sola neanche per un istante.

“Il mio angelo”, ha scritto Belen pubblicando una foto del compagno che ha conquistato il suo cuore con dolcezza e gentilezza facendole credere nuovamente nell’amore.