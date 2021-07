Belen Rodriguez è diventata mamma: la prima foto di Luna Marie

Belen Rodriguez ha partorito! La bella modella argentina è diventata mamma per la seconda volta, presentando la sua Luna Marie.

Belen Rodriguez ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver dato alla luca Luna Marie, la sua seconda figlia e la prima nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese. La notizia ha riempito di gioia il pubblico della rete, che non ha potuto fare a meno non solo di essere felice per la coppia, che non ha mai nascosto questo forte sentimento nel voler diventare genitori insieme, ma anche per la piccola che è nata più bella che mai.

Ovviamente non sono mancati i primi “screzi” tra i fan. C’è chi dice che la figlia di Belen Rodriguez sarà uguale a lei, a differenza del piccolo Santiago che è uguale a Stefano De Martino, mentre altri sostengono che sarà la fotocopia di Antonino Spinalbese, come lui del resto aveva anticipato.

Ai posteri l’ardua sentenza, ecco a voi Luna Marie, la figlia di Belen e Antonino.