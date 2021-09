Tool e App per sfruttare e creare reels perfetti su Instagram

Ti piacciono i reels e vorresti realizzarli anche tu? Ecco alcuni trucchi, tool e App utili per rendere i tuoi video su Instagram unici e particolari.

Se seguite i nostri aggiornamenti su App e Tecnologia, sapete già come si può creare un reel perfetto dall’App di Instagram. Ma ciò che non tutti sanno è che esistono dei tool e delle App esterne che rendono più semplice la vita dei creator. Oggi vogliamo parlarvi proprio di questi strumenti e di come si utilizzano.

Nel giorno d’oggi creare reels è estremamente importante per fare engagement su Instagram ma spesso la creazione in sé di un contenuto creativo non è così tanto semplice e immediato. Ecco perché voglio illustrarvi alcuni trucchi, tool e app.

Come migliorare i propri reels con app esterne ad Instagram

Ci sono tante app che possono essere utili per ricreare i tuoi reels e poi importarli su Instagram. Quello sicuramente più usato e più funzionante è InShot. Infatti InShot è una delle app di editing di Instagram Reels più popolari.

Con pochi tocchi, puoi modificare le proporzioni del video in 9:16, tagliare il filmato, unirlo, velocizzare le clip, aggiungere filtri, musica di sottofondo, sfondi e molto altro. Non vi aspettate controlli avanzati e tool stupendi però permette di avere un controllo maggiore sulle modifiche.

Un’altra app molto usata è KineMaster. Oltre agli strumenti di base come tagliare clip e unire i pezzi hai la possibilità di creare più livelli di video, importare immagini, aggiungere testo, musica, effetti sonori e registrare voci fuori campo (una funzionalità integrata da poco negli Instagram Reels ma che da ancora molti problemi). La ciliegina sulla torta è la possibilità di modificare ed esportare progetti video 4K a 60 fps.

KineMaster è gratuito, ma apparirà una filigrana su tutti i video esportati. Se vuoi rimuoverlo, puoi passare il video in InShot una volta esportato per tagliare la parte finale con la filigrana. Semplice!

Una terza App che consiglio è VivaVideo, si tratta infatti di una delle migliori app per l’editing video. Conta ad oggi più di 200 milioni di utenti nel mondo: è al primo posto nella categoria delle app gratuite per l’editing video e per la realizzazione di filmati in più di 100 paesi. Con VivaVideo puoi raccontare facilmente le tue storie con un video e condividerle con gli amici e con la famiglia, trasformando i momenti quotidiani in opere d’arte quando e come vuoi così potrai farli scoprire al mondo di Instagram.