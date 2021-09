Vuoi fare un reel perfetto su Instagram? Ecco alcuni semplici trucchi!

Instagram Reel: cos’è? come si creano dei reels perfetti per i vostri profili? Ecco tutti i trucchi e i modi in cui puoi realizzarli

Su Instagram si parla sempre di più di Instagram Reels! Da quando Instagram sta puntando tutto sui video, chiunque guardi sul proprio profilo non può fare a meno di trovare o guardare un video reel. Si tratta di video rapidi, dalla durata massima di 60 sec che permettono di condensare in un minuto tutte le proprie passioni in un contenuto multimediale.

Se anche tu vuoi esplorare il mondo delle Instagram Reels ma non sai ancora come fare, questo è l’articolo che fa al caso tuo.

Come realizzare le Instagram Reels: tutto quello che devi sapere

Prima di addentrarci nel fantastico mondo dei reels e sguinzagliare la nostra creatività. E’ opportuno illustrarvi passo dopo passo come realizzare un Reel partendo proprio dal principio.

La prima cosa da fare, è indubbiamente, possedere l’app di Instagram (scaricabile su App Store sui dispositivi iOS o su Play Store sui dispositivi Android), la funzione non è ancora disponibile su PC e su browser.

Per iniziare basta dunque aprire l’app, troverete subito la schermata del feed. Vi comparirà l’icona con il simbolo + in alto a destra (oppure un altro metodo per aprire i Reel sarà scorrere da sinistra verso destra per aprire direttamente la fotocamera di Instagram e le relative funzioni di pubblicazione (post, storie, reel, in diretta), seleziona Reel.

Per creare un Reel con una o più foto, tocca l’icona con il simbolo +, in basso a sinistra, per aprire la tua Galleria. Se lo desideri, puoi selezionare un’altra cartella dello smartphone o tablet da cui importare le foto, semplicemente facendo tap sulla voce Galleria e poi sul nome della cartella che vuoi aprire.

Dopo aver selezionato le foto o i video da usare per il tuo reel, scegli l’ordine in cui desideri che compaiano nel Reel, poi premi il pulsante Avanti. Nella schermata successiva, puoi elaborare le foto una alla volta: innanzitutto, puoi modificarne le dimensioni e regolare lo zoom toccando le immagini con due dita, puoi mettere anche filtri e aggiungere testi accattivanti.

Nella sezione sottostante puoi invece indicare la durata dell’immagine o del video (verrà tagliato) nel Reel: toccando i bordi a destra e a sinistra puoi ritagliare il clip, visualizzando l’indicatore della durata e regolando per quanto tempo la foto o il video sarà mostrata sullo schermo. Una volta impostato il montaggio come desideri, premi sulla voce Aggiungi e attendi per alcuni secondi che la foto venga elaborata. A operazione completata, ti sarà mostrata la seconda immagine: ripeti la stessa procedura per ognuna delle foto che hai selezionato.

Una volta che avrai fatto tutte le tue modifiche e organizzato i tuoi contenuti in un modo unico e speciale. Fai tap sul pulsante Anteprima, per visualizzare il montaggio: in alto, troverai tutte le icone per personalizzare i tuoi contenuti e prepararli per la pubblicazione. Sia gli effetti che la musica e gli adesivi saranno applicati a tutte le foto.

Se vuoi modificare o aggiungere ora la musica, puoi farlo premendo sull’icona della nota musicale e accedere ai Controlli audio: premi sulla voce Aggiungi/Modifica per cercare una traccia audio da sovrapporre alle foto. La cosa bella è che potrai regolare sia la musica che l’audio sottostante.

Ricordati che puoi eliminare in qualsiasi momento tutto o spezzoni che non ti piacciono e ricominciare. Una volta che il tuo video sarà pronto potrai salvarlo e condividerlo sul tuo profilo. Al momento della condivisione hai due opzioni: pubblicarlo sul feed e sulla sezione apposita oppure pubblicarlo solo nella sezione reels.