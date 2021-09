Vladimir Luxuria, il terribile dramma che ha cambiato tutto

Vladimir Luxuria e il teribile dramma vissuto che ha cambiato poi tutto: i dettaglio del suo periodo più buio. Poi la rinascita.

Vladimir Luxuria è un’attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica, attrice e drammaturga. Molto apprezzata dal pubblico, Vladimir Luxuria si è spesso raccontata condividendo con le persone che la seguono anche i momenti più dolorori della sua vita.

Uno dei racconti più toccanti fatti da Vladimir Luxuria sul proprio passato risale al 2017 quando, nel corso di una lunga e toccante intervista rilasciata a verissimo, la Luxuria si lasciò andare aprendo il proprio cuore e raccontando quello che lei stessa ha definito come il suo “periodo buio”.

Vladimir Luxuria dramma: “Volevo farla finita”

C’è stato un periodo particolarmente difficile per Vladimir Luxuria. In un’intervista rilasciata nella puntata di Verissimo trasmessa il 18 febbraio 2017, Vladimir ha commosso tutto il pubblico raccontando i dettagli di un periodo particolarmente complicato della sua vita.

“C’è stato un periodo buio nella mia vita in cui volevo farla finita. Pensavo che quelle come me non avessero un futuro. È stato un momento di depressione, ho abusato di sostanze stupefacenti, mi stordivo per dimenticare, in una sorta di morte bianca, di suicidio dilazionato. Oggi sono uscita da quell’esperienza”, ha raccontato all’epoca.

“Sono grata ai miei genitori, non mi hanno dato agio economico – ricevevamo la notifica di sfratto perché non riuscivamo a pagare l’affitto – ma hanno saputo crescere me e i miei fratelli. Venivano insultati, dicevano loro ‘tuo figlio è sbagliato’. Dopo un momento difficile per via della mia identità sessuale, mi hanno accettata, mi amano e sono al mio fianco nelle mie battaglie”, ha aggiunto all’epoca nell’intervista rilasciata a Verissimo e che ha permesso al pubblico di conoscere una parte inedita di Vladimir.