Loretta Goggi, il dramma che non l’abbandona mai: dolore senza fine

Loretta Goggi porta nel cuore un grandissimo amore che è anche la causa del suo dramma più grande.

Ci sono amori che non finiscono e che vanno oltre tutto, persino al di là della morte. No, non si tratta di una poesia o de testo di una canzone ma della testimonianza d’amore da parte di una grande donna di spettacolo, ovvero Loretta Goggi.

A diversi anni dalla scomparsa del marito, la Goggi continua infatti a parlarne come se lui ci fosse ancora. E probabilmente è davvero così perché certi amori, appunto, sono destinati a durare in eterno. E questo al di là del dolore e del dramma dati dalla perdita di uno dei due.

Loretta Goggi e la grande storia d’amore con Gianni Brezza

La loro è stata una storia d’amore importante, di quelle nate quasi per caso e divenute subito speciali.

Loretta ha infatti conosciuto Gianni Brezza su set di Fantastico, trovandoselo come partner e provando addirittura una sorta di retrosia iniziale al pensiero di dover lavorare fianco a fianco.

Un’antipatia superata ben presto grazie alle pressanti attenzioni di lui che è riuscito a conquistarla con una corte sfrenata e con un carattere solare, libero e autonomo. Un uomo che come la stessa Loretta Goggi ha più volte dichiarato, le ha insegnato a volare.

Purtroppo però, proprio un amore così grande è stato anche a causa del suo dramma più grande. Perché dopo trent’anni di vita insieme ed un matrimonio giunto ne 2008 per coronare il loro amore, Gianni le è stato portato via da un tumore al colon. Un dolore senza fine che dal 2011 accompagna Loretta Goggi in tutto quello che fa. Come lei stessa ha ammesso in più di un’intervista, però, la morte non ha messo fine all’amore. Il sentimento che li unisce da sempre ha continuato a crescere ed è tuttora vivo in lei.

La sua vita è ovviamente cambiata e nonostante il dolore che la segue ovunque anche la gioia di vivere è rimasta. È diventata però più propensa a restare a casa che ad uscire e questo perché quando è tra le mura domestiche, sente che il suo Gianni è ancora lì con lei.

Una presenza silenziosa e preziosa che è al contempo la testimonianza di come un amore, quando vero e sincero, sia davvero immortale ed in grado di superare ogni cosa.