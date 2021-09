Labbra secche e screpolate dopo l’estate? 3 rimedi sbalorditivi

By

Labbra più secche e screpolate dopo le vacanze al mare? Un problema molto comune! Ecco 3 rimedi eccezionali per rigenerarle in poco tempo.

Il sorriso e le labbra sono tutto per ogni donna. Si potrebbe forse dire che sono una sorta di biglietto da visita. Le labbra sono un’arma di seduzione incredibile. Basta enfatizzarle con il rossetto giusto per sentirsi subito più belle e seducenti.

C’è poi il contouring che fa miracoli sulle labbra piccole e sottili. Ecco tutti i trucchi per farlo bene in pochi e semplici step.

Per un makeup impeccabile ci vogliono labbra in buona salute. Questo significa che non devono esserci segni di secchezza, disidratazione, herpes o di altri inestetismi.

Le labbra sono più sensibili già a fine estate. L’azione combinata di sole, vento e salsedine, rende più secche le cellule dell’epidermide. Spesso la situazione peggiora con i primi freddi autunnali. Le labbra possono arrivare addirittura a spaccarsi, bruciare, sanguinare e ad avere delle orribili ‘zone scolorite’.

Se in estate non ci siamo prese abbastanza cura delle labbra, possono esserci delle conseguenze già poco dopo il rientro a casa. Quando sono molto disidratate, spesso compaiono taglietti e pellicine, che sono un grande impedimento per la buona riuscita del makeup.

Se sei una fan dei rossetti mat saprai bene che, su labbra troppo secche, questi prodotti tendono ad evidenziare tutte le imperfezioni. Quindi la parola d’ordine è nutrimento!

Vediamo insieme quali sono i rimedi efficaci, rapidi e low cost per curare bene le labbra subito dopo l’estate.

Labbra secche: i 3 prodotti must have per rigenerarle

Le labbra sono molte delicate. Sono forse la parte del corpo più sensibile e, di conseguenza, quella più esposta all’azione dannosa dei raggi solari. Il motivo è preciso: hanno soltanto 3-4 strati di protezione della pelle, a differenza di altre parti del corpo che, invece, ne hanno 15-16.

Tieni anche conto che le labbra contengono meno melanina, sostanza fondamentale che aiuta la cute a proteggersi dai raggi ultravioletti. Insomma, le labbra sono il nostro punto debole!

Ma c’è un altro aspetto da considerare; le labbra, da sole, ci impiegano più tempo a guarire. Questo perché hanno una mucosa che si rigenera lentamente. Ne consegue che, per velocizzare il processo di guarigione-rigenerazione, dobbiamo usare dei prodotti specifici. Ecco quali sono i tre che funzionano davvero; noterai risultati visibili (e soddisfacenti!) già dopo le prime applicazioni.

Balsamo riparatore – Indispensabile per aiutare la pelle a cicatrizzare. In commercio se ne trovano di vari tipi. Se vuoi un consiglio, però, scegline uno a base di aloe vera, perfetta per rigenerare le labbra anche in presenza di ferite da herpes solare. In alternativa, puoi anche acquistare un balsamo tea tree, perfetto per avere labbra subito più morbide e nutrite. Olio di oliva – Se sei una fan dei rimedi 100% bio, allora devi assolutamente usare l’olio di oliva. Ha un incredibile potere emolliente. Ne basta giusto qualche goccia per migliorare subito l’aspetto delle tue labbra. Il consiglio in più: se trucchi le labbra anche quando sono screpolate, allora usa l’olio di oliva per rimuovere il rossetto. Andrà via in pochi minuti, senza stress per la pelle. L’olio di oliva infatti rimuove ogni trucco, persino quello waterproof. Lo sapevi? Scrub – E’ uno step fondamentale per ogni tipo di beauty routine. A fine estate, anche per le labbra, urge uno scrub rinnovatore. Ce ne sono di vari tipi: da quelli in stick senza risciacquo, a quelli in vasetto, da spalmare con le dita sulle zone da trattare. Attenzione però alla frequenza d’applicazione. Se le labbra non sono molto rovinate e non ci sono pellicine, allora fai lo scrub a settimane alternate.

Se non vuoi spendere soldi, puoi optare per uno scrub fai-da-te a base di zucchero e miele. Ecco come procedere: unisci in una ciotolina un po’ di zucchero e del miele (quanto basta). Se preferisci, puoi aggiungere anche qualche goccia di olio di cocco.

Usa il mixer per ridurre gli ingredienti in una soffice crema da spalmare sulle labbra da rigenerare. Saranno più morbide già dopo la prima applicazione. Fidati di noi e prova subito questa ricetta!