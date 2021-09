Antonella Clerici, dalla TV alla vita casalinga: come non l’avete mai vista

Antonella Clerici, com’è lontana dalla tv? Ecco come si mostra la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno nella sua vita casalinga, foto.

Bella, simpatica, semplice ed umile, Antonella Clerici, dopo un’estate di relax trascorsa con il compagno Vittorio Garrone e il resto della famiglia, è tornata a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno con il programma “E’ sempre mezzogiorno”.

Sorridente, con i suoi capelli ricchi e biondi e un trucco naturale, la conduttrice, ogni giorno, entra nelle case degli italiani per consigliare varie ricette. Sempre impeccabile, Antonella Clerici è spesso presente anche sui social dove ama mostrarsi anche senza trucco. Dalla tv alla vita casalinga, dunque, come cambia Antonella Clerici?

Antonella Clerici senza trucco: come si mostra nella sua vita casalinga

Quando non lavora, Antonella Clerici ama trascorrere il suo tempo con il compagno Vittorio Garrone, la figlia Maelle e i figli del suo fidanzato. Sempre bella e sorridente, nella sua vita casalinga, la conduttrice, come tutte le donne, ama stare in casa senza trucco come mostra condividendo le foto sul suo profilo Instagram.

Sempre sorridente, nella foto che vedete qui in alto, Antonellina si mostra con i capelli al naturali e il viso acqua e sapone. La bellezza della conduttrice è evidente. Del resto, sin dagli esordi, la Clerici non ha mai sfoggiato un trucco troppo pesante preferendo un make up semplice e naturale. Nel corso degli anni, Antonella è diventata mamma, è cresciuta, ma la sua bellezza acqua e sapone non è mai mutata.

La bellezza della Clerici è proprio la sua spontaneità. Sempre sincera con il suo pubblico, la conduttrice ama mostrarsi anche quando è tra le mura della propria casa come ha fatto pubblicando una foto in cui prende il sole. Senza filtri e senza trucco, la Clerici non cambia mai conquistando ulteriormente la fiducia dei telespettatori che, da anni, la seguono con affetto.

Tra le foto che hanno ottenuto più successo sui social spicca proprio questa che vedete qui in alto. Radiosa e sorridente, Antonellina arriva dritto al cuore.