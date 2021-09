Ricordate Laura Forgia dell’Eredità? Le incredibili novità

Chi si ricorda di Laura Forgia? Ecco che fine ha fatto l’ex professoressa.

Laura Forgia è un volto abbastanza noto in tv. Diventata famosa come professoressa nel programma “L’eredità” è riuscita infatti a farsi conoscere, non solo per la sua bellezza ma anche per le tante cose che ha da dire.

La Forgia, infatti, si presenta come una donna poliedrica, ricca di interessi che abbracciano diversi campi. Un aspetto che le consente di reinventarsi in modo sempre diverso in tv dove infatti è stato possibile vederla ricoprire ruoli sempre nuovi e mai fuori contesto.

Si tratta quindi di una donna davvero interessante e che nonostante ciò non è costantemente sotto la luce dei riflettori. Motivo per cui può capitare di chiedersi che fine abbia fatto o cosa stia facendo al momento. Un interrogativo a cui siamo pronti a rispondervi.

Laura Forgia: ecco cosa fa oggi l’ex professoressa dell’Eredità

Prima di parlare di oggi è bene ricordare che Laura Forgia ha partecipato a diversi programmi tv e lo ha fatto in veste di valletta, co-conduttrice, tentatrice, zodiachina, professoressa, etc... Ruoli che ha sempre rivestito con grande naturalezza.

Probabilmente una dote che le arriva dal suo essere al centro dell’attenzione praticamente da sempre. Il suo esordio sotto i riflettori è stato infatti all’età di sei anni quando per via della sua bellezza fu scelta come modella. Da allora, Laura non si è mai fermata, promuovendosi in tv in mille modi diversi e ricevendo per questo tante offerte da lei sempre vagliate con grande attenzione.

Ed oggi? Recentemente, Laura Forgia è stata impegnata con il programma Stop and Go, del quale è stata alla guida insieme a Marco Mazzocchi. Per il resto si tratta di una donna molto riservata, motivo per cui si sa davvero poco della sua vita privata. Vita che ogni tanto mostra su Instagram attraverso alcuni scatti che vanno da quelli più hot a quelli acqua e sapone fino ad altri in tenuta sportiva.

Come già detto si tratta, dopotutto, di una donna versatile e che oltre al mondo dello spettacolo segue con interesse quello del fitness. Inoltre, volendo parlare di lei a tutto tondo non si possono non menzionare la laurea in ingegneria genetica e biotecnologie mediche ed il diploma in solfeggio al Conservatorio. Tra le sue tante passioni c’è infatti anche la musica ed in particolare il suono del clarinetto.

Si tratta insomma di un personaggio televisivo che ha tanto da dare. E che, soprattutto, sa anche come farlo, mostrandosi quanto serve a far parlare di se e mettendo in luce al contempo qualità sempre nuove e diverse che la rendono adatta a ricoprire ruoli tra i più disparati.

Una carta sicuramente vincente per la sua carriera professionale. Carriera che, tra le altre cose, conta anche la partecipazione a Pechino Express (dove è arrivata quarta insieme alla sua migliore amica Eleonora Cortini, una puntata de La prova del cuoco (sa anche cucinare) e il lavoro da modella e attrice. Tutte capacità che le daranno modo di farsi notare ancora molto in tv.