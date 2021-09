Che fine ha fatto Mischa Barton? Stenterete a crederci

Vi ricordate della bellissima Marissa di Oc? Ecco che fine ha fatto la sua interprete Mischa Barton.

Chi ha avuto modo di vedere e amare The Oc, conoscerà benissimo il nome di Mischa Barton, ovvero una delle attrici di punta del teen drama che ancora oggi continua ad appassionare fan di tutte le età. Ma che fine ha fatto l’attrice?

Dopo il ruolo di Marissa Copper nella famosissima serie, dell’attrice non si è più sentito parlare molto. E sebbene abbia preso parte a qualche film, il futuro splendente che sembrava avere dinanzi a se, di fatto non si è mai concretizzato veramente.

Cerchiamo quindi di saperne di più e, sopratutto, di scoprire com’è diventata oggi e cosa fa nella vita.

Chi non si ricorda della bellissima Marissa di Oc? Protagonista tormentata di una delle serie più amate di sempre, nonché grande amore del protagonista Ryan, il personaggio di Marissa è sempre stato (ed è tuttora) al centro di grandi dibattiti.

La sua presenza nella serie è stata infatti di grande importanza. E questo sebbene sia stata considerata da alcuni come un ostacolo alla felicità di Ryan e da altri come un elemento senza il quale The Oc non sarebbe mai stata la stessa amatissima serie che tutti conosciamo.

Un pensiero, quest’ultimo, che per molti si è concretizzato con la crisi che sembra aver coinvolto il teen drama proprio dopo la sua uscita di scena avvenuta alla fine della terza stagione. Perché quello di Marissa è sempre stato un personaggio complesso. E che in qualche modo ha interferito con la vita della sua interprete che ai tempi era anche la più giovane tra i protagonisti. E andando proprio a lei, che fine ha fatto Mischa Barton?

Per prima cosa c’è da dire che la sua uscita di scena, che ai tempi fece molto scalpore, cela dei segreti che ad oggi non sono ancora stati svelati del tutto. Se per alcuni la decisione sarebbe stata degli autori stanchi dei capricci dell’attrice per altri si sarebbe trattato di un gesto volto a dare uno scossone alla serie.

In ogni caso, il produttore si è dichiarato più volte pentito della decisione presa. Quanto all’attrice, invece, se in un primo momento si era detta entusiasta, spoilerando il tutto poco prima dell’episodio, negli ultimi tempi non ha esitato a parlare di alcuni problemi da lei vissuti all’interno del cast.

Per capire meglio la sua evoluzione dopo The Oc è però importante andare un po’ avanti nel tempo. Anche la Barton, infatti, sembra aver seguito per un po’ le orme del suo alter ego. Non sono infatti mancati arresti per guida in stato di ebrezza o per possesso di marijuana. E a questi è seguito anche un ricovero presso una clinica psichiatrica. Altro mistero che la riguarda. Se a suo dire si sarebbe trattato di una reazione allergica ad un farmaco, secondo altri il motivo sarebbe stato l’abuso di sostanze che la rendevano pericolosa per se e per gli altri.

Episodi che hanno sicuramente influito sulla sua carriera portandola anche a sperperare quanto di guadagnato fino ad allora. Un tuffo nel baratro dal quale Misha è emersa solo diversi anni dopo. Anni nei quali ha dovuto lavorare duramente sulla sua persona, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Purtroppo per lei, i problemi hanno continuato a seguirla e qualche anno dopo, si è trovata a denunciare la madre per sfruttamento della sua immagine. Il tutto proseguendo con apparizioni sui giornali per piccoli scandali legati al suo stile di vita e per un sex-tape messo online dal suo ex fidanzato contro il quale ha sporto regolarmente denuncia avendo la meglio.

Mischa Barton, chi è e cosa fa oggi

Sebbene sia sicuramente una persona con tanti problemi alle spalle, oggi Mischa sembra aver messo davvero una pietra sopra il suo passato. Si è rappacificata con la madre e sembra che abbia un’idea precisa anche dei suoi trascorsi.

Su The Oc, in particolare, ha detto di essere molto legata alla serie. E questo anche se ai tempi le scelte fatte nei suoi confronti non sono state sempre ottime.

Quanto al personaggio di Marissa, come lei stessa ha dichiarato di recente, aveva avuto due opzioni. La prima era quella di svanire al tramonto per tornare in futuro e l’atra quella di morire in modo da farsi ricordare da tutti. Una scelta, la seconda, per la quale ha infine optato per non restare legata al suo personaggio. E questo anche se la produzione continua a dare un’altra versione della storia.

Ed anche se il futuro è stato diverso da come lo immaginava oggi Mischa Barton può contare su dei film ed un’altra serie tv nella sua carriera. Certo, il personaggio di Marissa e rimarrà probabilmente cucito addosso per un bel po’. La cosa più importante, però è che l’attrice sta cercando di riprendere in mano la sua vita.

Ha cura di se e del suo fisico e pian piano sta rimettendo insieme tutti i pezzi della sua vita. Inoltre ha un profilo internet molto seguito e con tanti fan affezionati che commentano ogni suo nuovo post.

Motivo per cui ci auguriamo di rivederla ben presto in nuovi lavori in grado di darle il successo e la serenità da lei sempre perseguiti.