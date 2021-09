Quali sneakers andranno di moda in autunno? Le migliori selezionate per la città

Proprio quando pensiamo di averne abbastanza ecco che ci si rende conto di volerne ancora. No, non sto parlando di cioccolato bensì di scarpe! Anche nel prossimo autunno – inverno andranno un sacco le sneakers, sia abbinate a look casual che ad outfit eleganti. Vediamo i modelli più cool e ricercati, dai nomi già noti ai nuovi brand.

Nella wishlist di ogni donna ci sono sia borse che scarpe ma, soprattutto negli ultimi anni, sono sempre più presenti e volute le sneakers. Comode, pratiche, belle, evergreen e si è anche cool nell’indossarle ma vanno scelti i modelli giusti. Tralasciando le aziende che oltre alla firma (ed al prezzo esorbitante) non garantiscono la nostra amata comodità, vediamo quali sneakers selezionare per lo shopping di cambio stagione.

Sneakers: nuovi arrivi da avere nei mesi più freschi dell’anno

Dior punta sullo stile americano con la linea ID. La variante in tessuto tecnico sfumato multicolore e riflettente è tra le novità che attrarranno di più. Costano 950 euro.

Al primo posto c’è Chanel con la scarpa in tessuto e pelle scamosciata viola chiaro, beige e beige chiaro (foto seguente). Il prezzo è di 950 euro ed esiste anche le versione più classica e continuativa in bianco e nero. Se una borsa di questa casa francese è al momento proibitiva per la maggior parte delle donne, avere un paio di sneakers può essere un buon modo di avvicinarsi all’obbiettivo.

Scendiamo drasticamente di prezzo con la soluzione di Calvin Klein Lace up che si ispira alle Alexander McQueen ma che costa 99,90 euro. Basic, bianca con scritta nera e totalmente sostenibile, si può comprare anche in desert rose.

Le apparentemente vissute sneakers superstar in pelle di Golden Goose (375 euro su MyTheresa) sono sempre tra le più desiderabili di stagione sia per la stella rosa che per il lato tallone celeste ed il logo “Made in Venice” scritto a mano.

Altra idea è quella di Off-White che con il modello “out of office” in bianco panna e delicato beige, conquisterà anche chi non si è ancora avvicinata a questo marchio creato da Virgil Abloh. La targhetta in pelle che ricorda quella dei bagagli da imbarcare, l’applicazione laterale con logo, la punta tonda, il dettaglio traforato, la suola piatta in gomma nell’insieme rendono questa scarpa un must-have dell’autunno – inverno 2021- 2022. Costano 395 euro.

Non fatevi spaventare dai prezzi, basta una sneakers nuova per creare outfit di grande effetto e sì, osate anche con l’accostamento ad un abito lungo, gli esperti di moda che troverete in giro per la città durante la settimana della moda di Milano (dal 21 al 27 settembre) vi guarderanno con cenni di soddisfazione.

Silvia Zanchi