Maria De Filippi e il dramma che l’ha cambiata per sempre

Maria De Filippi è senza alcun dubbio uno dei personaggi italiani dello spettacolo più noti e apprezzati. Eppure, nella sua vita si cela un dramma che l’ha cambiata per sempre.

Non conoscere il nome di Maria De Filippi è praticamente impossibile. Moglie di Maurizio Costanzo è infatti anche uno dei volti più apprezzati della Tv italiana.

In ogni sua apparizione fa parlare di se e i programmi da lei condotti sono sempre al centro dell’attenzione mediatica nonché destinati ad avere successo.

Eppure, dietro il suo sorriso e i suoi modi di fare rilassanti, Maria De Filippi cela un dramma che in passato le ha cambiato la vita.

Maria De Filippi e i dramma che l’ha cambiata per sempre

La vita di Maria De Filippi non è affatto scontata e nasconde diversi argomenti importanti che la conduttrice ha snocciolato qua e là negli anni.

Argomenti preziosi come il matrimonio con Costanzo e la relazione che li unisce o come il primo incontro con i figlio adottivo, incontrato per la prima volta e con l’ansia di non piacergli quando lui aveva dieci anni.

Se si pensa agli episodi dolorosi e in grado di cambiare per sempre una persona, però, non ci sono dubbi su quale sia uno tra più grandi. Si tratta della perdita del padre, giunta dopo una lunga malattia che come lei stessa ha raccontato tempo fa, l’ha devastata totalmente.

Si tratta di un’esperienza traumatica, avvenuta quando lei aveva 28 anni. Ai tempi suo padre si era ammalato per un tumore al pancreas dopo il quale è finito in terapia intensiva, restandoci per ben un anno e mezzo. Un periodo di tempo lungo e difficile che Maria racconta sempre con una nota di commozione.

Così come racconta dei pomeriggi in cui andava a trovarlo in ospedale mentre il fratello aspettava in macchina perché spaventato all’idea di entrare in un ospedale. Un periodo che anche dopo le dimissioni del padre ha continuato ad essere caratterizzato dalla sua malattia e dai tentativi di cure diverse presso una clinica per la riabilitazione. Cure che purtroppo non hanno portato alla guarigione sperata, tanto che il padre si è infine spento improvvisamente in una sera di Agosto.

La conduttrice, che con il padre ha sempre ammesso di avere un rapporto speciale, è quindi rimasta davvero sconvolta da questa perdita improvvisa. Una perdita che l’ha cambiata per sempre e per la quale, come lei stessa ha più volte dichiarato, continua a soffrire ogni giorno.