10 curiosità su Temptation Island che sicuramente non conosci: dalla prima conduzione agli amori nati

Temptation Island è pronto a tornare in tv, ma tu sai tutto quello che riguarda il programma di Filippo Bisciglia? Ecco 10 cose che non sai.

Temptation Island è breve, manca meno di una settimana, farà il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani. Le nuove sei coppie di Filippo Bisciglia sembrano promettere grandi cose. Senza far rimpiangere ai telespettatori le edizioni passate, che hanno fatto veri e propri record di ascolti in tv.

Sicuramente anche tu che stai leggendo questo articolo hai seguito con attenzioni tutte le stagioni del programma prodotto da Maria De Filippi, ma credi davvero di conoscere ogni cosa sull’isola delle tentazioni? Ecco a te 10 curiosità che sicuramente non conosci riguardo il programma più amato dell’estate.

Temptation Island: sai proprio tutto sullo show di Filippo Bisciglia? 10 cose che non conosci

La prima curiosità che sicuramente non conosci è che la prima edizione non è stata condotta da Filippo Bisciglia, ma da Maria De Filippi! Ebbene sì, ad aprire le danze è stata proprio lei. La seconda curiosità riguarda il nome del programma. Sapevi che Temptation Island si chiamava Vero Amore? Il programma, durante il suo debutto, aveva un nome tutto italiano ed il “falò di confronto” non avveniva in spiaggia, in maniera isolata, ma in un vero e proprio studio televisivo in cui erano presenti sia i fidanzati che le fidanzate. La terza curiosità riguarda la scoperta di numerosi personaggi tv. Perché, sempre durante la prima edizione del programma, a partecipare nel ruolo di fidanzata è stata Karina Cascella e nel ruolo di tentatori furono scelti i fratelli Cristiano e Salvatore Angelucci.

Filippo Bisciglia è il protagonista della quarta curiosità legata alla trasmissione. L’ex concorrente del Grande Fratello è approdato durante la seconda edizione dello show, mandata in onda 9 anni dopo la prima! La quinta curiosità, invece, riguarda Andrea Damante. Molti, infatti, sono convinti che lui abbia fatto il suo debutto in tv con Uomini e Donne ed invece no. Lui ha preso parte a Temptation Island come tentatore e catturò l’attenzione della fidanzata Giorgia Lucini, con cui sembrerebbe aver avuto una breve storia dopo la fine della trasmissione.

Ti ricordi, invece, di Fabio Ferrara? Lui presa parte al programma in coppia con la sua fidanzata dell’epoca, Ludovica Valli, che è diventata da poco mamma. Beh ora nello show ci lavora, in quanto fa parte del team degli autori! Il programma ha permesso il debutto anche ad una giovane showgirl, Laura Forgia, che dopo aver preso parte all’isola delle tentazioni nel ruolo di tentatrice, ha preso parte a numerosi programmi televisivi, conducendo perfino I Fatti Vostri con Magalli.

Sapevi poi che il programma, inizialmente, non durava 21 giorni come da qualche tempo a questa parte, ma ben 40 giorni? Altra curiosità riguarda invece Nunzia Sansone, che presa parte al programma con il suo fidanzato. I due si lasciarono dopo il falò di confronto, ma lei dopo quell’esperienza ha trovato l’amore con un altro ragazzo, che prese parte proprio al programma come fidanzato qualche tempo prima! L’ultima curiosità riguarda, invece, l’edizione VIP. Sapevi che prima di affidarlo ad Alessia Marcuzzi, si era pensato ad Ilary Blasi? Quest’ultima ha però rifiutato affermando che non sarebbe mai stata un arbitro imparziale, ma che sicuramente si sarebbe schierata e fatto una strage. Ecco tutte e 10 curiosità su Temptation Island.